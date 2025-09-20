Bir Daha June (June Again) filminin konusu ne? Bir Daha June filminin oyuncuları kim?

Bir Daha June filminin yönetmenliğini ve senaristliğini JJ Winlove üstleniyor. Peki, Bir Daha June filminin konusu ne? Bir Daha June filminin oyuncuları kim?
BİR DAHA JUNE FİLMİNİN KONUSU NE?
Demans olan June, hastalıktan kısa süreli kurtulduğu berraklık nöbeti sırasından uzun zamandır ayrı kaldığı çocukları Ginny ve Devon ile görüşür. Çocuklarının hayatına yeniden giren June, kısa süre sonra işlerin planladığı gibi gitmediğini fark eder. Kısıtla zamanda bol cesaretle her şeyi tekrar yoluna koymaya çaışan June'un her şeye karışması ters tepince, tek başına romantik bir yolculuğa çıkar. June bu süreçte, kurtarmaya çalıştığı insanların yardımına ihtiyacı olduğunu keşfeder.
BİR DAHA JUNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Noni Hazlehurst
Claudia Karvan
Stephen Curry
Wayne Blair
Otis Dhanji
Brendan Donoghue
Nash Edgerton
Pip Edwards
Darren Gilshenan
Uli Latukefu
Steve Le Marquand
Matilda Ridgway
BİR DAHA JUNE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bir Daha June filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.