Bir Daha June (June Again) filminin konusu ne? Bir Daha June filminin oyuncuları kim?

Bir Daha June filminin yönetmenliğini ve senaristliğini JJ Winlove üstleniyor. Peki, Bir Daha June filminin konusu ne? Bir Daha June filminin oyuncuları kim?

BİR DAHA JUNE FİLMİNİN KONUSU NE?

Demans olan June, hastalıktan kısa süreli kurtulduğu berraklık nöbeti sırasından uzun zamandır ayrı kaldığı çocukları Ginny ve Devon ile görüşür. Çocuklarının hayatına yeniden giren June, kısa süre sonra işlerin planladığı gibi gitmediğini fark eder. Kısıtla zamanda bol cesaretle her şeyi tekrar yoluna koymaya çaışan June'un her şeye karışması ters tepince, tek başına romantik bir yolculuğa çıkar. June bu süreçte, kurtarmaya çalıştığı insanların yardımına ihtiyacı olduğunu keşfeder.

BİR DAHA JUNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Noni Hazlehurst

Claudia Karvan

Stephen Curry

Wayne Blair

Otis Dhanji

Brendan Donoghue

Nash Edgerton

Pip Edwards

Darren Gilshenan

Uli Latukefu

Steve Le Marquand

Matilda Ridgway

BİR DAHA JUNE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bir Daha June filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.