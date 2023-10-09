Yayınlanma: 09.10.2023 - 16:44

Güncelleme: 09.10.2023 - 16:44

Görünmeyen Misafir (Contratiempo) filminin yönetmen koltuğunda Oriol Paulo otururken filmin senaryosu ise yine Oriol Paulo üstleniyor. Peki, Görünmeyen Misafir (Contratiempo) filmi konusu nedir? Görünmeyen Misafir (Contratiempo) filmi oyuncuları kim?

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Varlıklı bir iş adamı olan Adrián Doria, Asya pazarı ile yaptığı ticari anlaşmaları ve yüksek teknoloji şirketi sebebiyle ‘Yılın Adamı' olarak adlandırılmıştır. Bir dağ oteli odasında yanında fotoğrafçı sevgilisi Laura Vidal'ın cesedi dururken polis tarafından tutuklanır. Kendisine güvenilir bir savunma mekanizması oluşturmak için kendi avukatı Felix Leiva tarafından tavsiye edilen ve tanık hazırlama ile adli bildirimlerde uzman deneyimli bir avukat olan Virginia Goodman ile tanışır.

Adrian, Virginia'yla cinayet ve sevgilisi Laura ile ilişkisi hakkında konuşur. Her ikisi de Daniel Garrido adında bir adamın öldüğü araba kazasında yer almıştır. Laura'nın Daniel'in ölümü nedeniyle hapse girmekten kaçınmak için Laura'nın onu nasıl yönlendirdiğinden söz eder. Aynı zamanda avukatı Felix, olayların seyrini değiştirebilecek bir delil araştırmaktadır. Virginia ve Adrian, vaka hakkında konuşmalarını sürdürürler ama Adrian'ın ifadesinden ikna olmayan Virginia onu hikayesinin karanlık noktalarını açığa çıkarması için zorlar. Bulmacada gerçek ve yalan kolayca yer değiştirecektir.

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mario Casas -Adrián Doria - Başarılı bir iş insanı

Bárbara Lennie - Laura Vidal - Adrián'ın sevgilisi

Iñigo Gastesi - Daniel Garrido Ávila - 23 yaşında bir bankacı

Francesc Orella - Félix Leiva - Adrián'ın avukatı

Blanca Martínez - Virginia Goodman - Savunma avukatı

José Coronado - Tomás Garrido - Daniel'in babası

Ana Wagener - Elvira Garrido - Daniel'in annesi

Manel Dueso - Müfettiş Milán

San Yélamos - Sonia - Adrián'ın karısı

David Selvas - Bruno - Laura'nın kocası

Paco Tous - Kondüktör