Görünmeyen Misafir (Contratiempo) filmi konusu nedir? Görünmeyen Misafir (Contratiempo) filmi oyuncuları kim?
Görünmeyen Misafir (Contratiempo) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Görünmeyen Misafir (Contratiempo) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Görünmeyen Misafir (Contratiempo) filmi konusu nedir? Görünmeyen Misafir (Contratiempo) filmi oyuncuları kim?
Görünmeyen Misafir (Contratiempo) filminin yönetmen koltuğunda Oriol Paulo otururken filmin senaryosu ise yine Oriol Paulo üstleniyor. Peki, Görünmeyen Misafir (Contratiempo) filmi konusu nedir? Görünmeyen Misafir (Contratiempo) filmi oyuncuları kim?
GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Varlıklı bir iş adamı olan Adrián Doria, Asya pazarı ile yaptığı ticari anlaşmaları ve yüksek teknoloji şirketi sebebiyle ‘Yılın Adamı' olarak adlandırılmıştır. Bir dağ oteli odasında yanında fotoğrafçı sevgilisi Laura Vidal'ın cesedi dururken polis tarafından tutuklanır. Kendisine güvenilir bir savunma mekanizması oluşturmak için kendi avukatı Felix Leiva tarafından tavsiye edilen ve tanık hazırlama ile adli bildirimlerde uzman deneyimli bir avukat olan Virginia Goodman ile tanışır.
Adrian, Virginia'yla cinayet ve sevgilisi Laura ile ilişkisi hakkında konuşur. Her ikisi de Daniel Garrido adında bir adamın öldüğü araba kazasında yer almıştır. Laura'nın Daniel'in ölümü nedeniyle hapse girmekten kaçınmak için Laura'nın onu nasıl yönlendirdiğinden söz eder. Aynı zamanda avukatı Felix, olayların seyrini değiştirebilecek bir delil araştırmaktadır. Virginia ve Adrian, vaka hakkında konuşmalarını sürdürürler ama Adrian'ın ifadesinden ikna olmayan Virginia onu hikayesinin karanlık noktalarını açığa çıkarması için zorlar. Bulmacada gerçek ve yalan kolayca yer değiştirecektir.
GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Mario Casas -Adrián Doria - Başarılı bir iş insanı
Bárbara Lennie - Laura Vidal - Adrián'ın sevgilisi
Iñigo Gastesi - Daniel Garrido Ávila - 23 yaşında bir bankacı
Francesc Orella - Félix Leiva - Adrián'ın avukatı
Blanca Martínez - Virginia Goodman - Savunma avukatı
José Coronado - Tomás Garrido - Daniel'in babası
Ana Wagener - Elvira Garrido - Daniel'in annesi
Manel Dueso - Müfettiş Milán
San Yélamos - Sonia - Adrián'ın karısı
David Selvas - Bruno - Laura'nın kocası
Paco Tous - Kondüktör
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