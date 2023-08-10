Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:53

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:53

Bir Düş Gördüm filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Murat Çeri üstleniyor. Peki, Bir Düş Gördüm filminin konusu ne? Bir Düş Gördüm filminin oyuncuları kim?

BİR DÜŞ GÖRDÜM FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir Düş Gördüm, trafik kazası geçiren bir çocuğun hayatına odaklanıyor. 9 yaşındaki Tarık’ın hayatı ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından altüst olur. Tarık kazada babasını kaybederken annesi de komaya girer. Kaza sonucu hafızasını kaybeden Tarık’ın geçmiş hayatıyla tek bağı gördüğü düşlerdir. Kazanın ardından köydeki dedesinin yanına giden Tarık, yeni hayatına alışmaya çalışırken gördüğü düşlere tutunmaya çalışır.

BİR DÜŞ GÖRDÜM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nevzat Yılmaz

Ferda Işıl

İsmail Hakkı Ürün

Ali Çelik

Recep Çavdar

Fatih Dokgöz

Harun Reha Pakoğlu

Muhammet Emir Bali

Yusuf Ekinci

Emin Yalçın

Nurdan Albamya

Mustafa Halezeroğlu

İsmail Kavrakoğlu

Yasin Konuksever

SON MACERA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bir Düş Gördüm filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.