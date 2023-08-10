Bir Düş Gördüm filminin konusu ne? Bir Düş Gördüm filminin oyuncuları kim?
Bir Düş Gördüm (In My Dream) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir Düş Gördüm filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bir Düş Gördüm filminin konusu ne? Bir Düş Gördüm filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bir Düş Gördüm filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Murat Çeri üstleniyor. Peki, Bir Düş Gördüm filminin konusu ne? Bir Düş Gördüm filminin oyuncuları kim?
BİR DÜŞ GÖRDÜM FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir Düş Gördüm, trafik kazası geçiren bir çocuğun hayatına odaklanıyor. 9 yaşındaki Tarık’ın hayatı ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından altüst olur. Tarık kazada babasını kaybederken annesi de komaya girer. Kaza sonucu hafızasını kaybeden Tarık’ın geçmiş hayatıyla tek bağı gördüğü düşlerdir. Kazanın ardından köydeki dedesinin yanına giden Tarık, yeni hayatına alışmaya çalışırken gördüğü düşlere tutunmaya çalışır.
BİR DÜŞ GÖRDÜM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nevzat Yılmaz
Ferda Işıl
İsmail Hakkı Ürün
Ali Çelik
Recep Çavdar
Fatih Dokgöz
Harun Reha Pakoğlu
Muhammet Emir Bali
Yusuf Ekinci
Emin Yalçın
Nurdan Albamya
Mustafa Halezeroğlu
İsmail Kavrakoğlu
Yasin Konuksever
SON MACERA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bir Düş Gördüm filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.
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