Bir Gece Masalı 35. bölümü ile ekranlara veda edecek. Dizinin tutkunları final bölümünün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Bir Gece Masalı dizisinin final mi yapıyor? Bir Gece Masalı dizisinin finali ne zaman? İşte ayrıntılar...

BİR GECE MASALI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mahir eksik kalan her şeyi tamamlamak için nikah tazelemeye karar verir. Her şey en baştan olması gerektiği gibi olacaktır. Nikahta iki aileye bebek müjdesi verilirken Afet'in Sevde'nin ölümüne sebep olduğu videonun ortaya çıkmasıyla ortalık iyice karışır.

Mahir'i kurtarmak için oğlunu vuran Kürşat, Mahir'in Asaf'ın büyük sırrını beklenmedik bir şekilde öğrenmesinin önüne geçemez. Bildikleri Canfeza ve bebeğini uçurumun kenarına getirirken Mahir'i zor bir kararla karşı karşıya getirir.

BİR GECE MASALI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Dedesiyle ilgili öğrendiği gerçeklerle Mahir; bağlantılı tüm adamları yakalatır ve Ankara'ya davet edilir. Evde ise buruk bir bayram telaşı vardır. Başlarına gelen her şeye rağmen bebeklerinin heyecanını yaşayan Canfeza ve Mahir, Mahir'in gördüğü rüyada babasının ona bebeğin kız mı erkek mi olacağının müjdesini vermesi ile yepyeni umutlarla dolar. Onlar birbirine ve bebeklerine tutunarak yola devam ederken Kurban Bayramı, Yılmaz'ları ve Kilimci'leri aynı sofrada bir araya getirir. Ancak babasının ihaneti ile sarsılan Ozan'ın durmaya niyeti yoktur. Korkunç bir tuzak kurar ve Mahir'i Canfeza'nın canıyla ya da Kürşat'ı öldürmekle karşı karşıya bırakıyor.

BİR GECE MASALI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Bir Gece Masalı dizisi 35. bölümü ile final yapacak. Final bölümü 3 Haziran'da ekranlara gelecek.



