Yayınlanma: 14.04.2025 - 23:39

Güncelleme: 14.04.2025 - 23:39

Bir Gece Masalı 29. bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tutkunları son bölümde neler olduğunu merak ediliyor. Peki, Bir Gece Masalı dizisinin son bölümünde ne oldu? Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar...

BİR GECE MASLAI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mahir'in evi terk etmesi sonrasında hem endişeli hem de öfkeli olan Canfeza babasının söyledikleriyle korkuya kapılır ve Canfeza Mahir'i eve döndürmek için elinden geleni yaparken Mahir'in aslında hiç gitmediğinden habersizdir.

Sevde'nin ölümü ailede büyük üzüntüye yol açarken Ferman'ın artık evlenmek için hiçbir engeli kalmamıştır. Ancak ailesini karşısında bulur.

Mahir ve Canfeza ilişkilerini onarmaya çalışırken Süreyya'nın Kürşat'la yaptığı konuşma Ozan'a bir kapı açar ve Canfeza'ya söylediği yalanlarla onu lansmana gelmeye ikna eder.

Ozan'ın Raşit'le bağlantısını çözen Mahir ise Canfeza'nın lansmana gittiğini duyunca deliye döner.

BİR GECE MASALI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Canfeza'nın abisinin Raşit ile bağlantısını öğrenmesi; Mahir ile arasında yeni bir işbirliği doğurur. İkili haftalardır süren problemlerini Urfalı ve Şehrazad gibi çözerken, bir yandan da aşk tazeler. Kırdıklarını onaran sadece ikisi değildir. Sare de annesi ve abisindeki garipliği fark eder ve hem hatalarını onarmaya çalışır hem de Mahir ve Canfeza'ya ummadıkları bir ipucu verir.