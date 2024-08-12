Bir Gece Masalı konusu nedir? Bir Gece Masalı oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı dizisi ne zaman başlayacak?

Yayınlanma: 12.08.2024 - 14:12

Güncelleme: 12.08.2024 - 14:12

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı sevilen oyuncular Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’u başrolde buluşturan yeni dizi "Bir Gece Masalı" yeni yayın döneminde atv’de seyirciyle buluşacak. Peki, Bir Gece Masalı konusu nedir? Bir Gece Masalı oyuncuları kimler?

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'de başlayıp İstanbul Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekranlara getirecek.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI

Burak Deniz

Su Burcu Yazgı Coşkun

Gürkan Uygun

Mesut Akusta

Rüçhan Çalışkur

Kenan Bal

Yıldız Kültür

Özlem Türkad

Eren Vurdem

İrem Altuğ

Kerem Aslanoğlu

Emel Çölgeçen

Ecem Çalhan

Nazan Diper

BİR GECE MASALI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Gece Masalı yayın hayatına Eylül ayında Atv'de başlayacak. İlk yeni bölümü ile Atv ekranlarında izleyici karşısına 2024 Eylül'de çıkacak.