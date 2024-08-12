Bir Gece Masalı konusu nedir? Bir Gece Masalı oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı dizisi ne zaman başlayacak?

Aşk, dram ve entrika dolu bir hayatın kapılarını açan Bir Gece Masalı dizisinin yönetmen koltuğuna Emre Kabakuşak otururken, senaryoyu Eda Tezcan kaleme aldı. Peki, Bir Gece Masalı konusu nedir? Bir Gece Masalı oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı dizisi ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 14:12
Bir Gece Masalı konusu nedir? Bir Gece Masalı oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı dizisi ne zaman başlayacak?
Abone Ol google-news

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı sevilen oyuncular Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’u başrolde buluşturan yeni dizi "Bir Gece Masalı" yeni yayın döneminde atv’de seyirciyle buluşacak. Peki, Bir Gece Masalı konusu nedir? Bir Gece Masalı oyuncuları kimler?

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'de başlayıp İstanbul Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekranlara getirecek.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI

Burak Deniz  

Su Burcu Yazgı Coşkun 

Gürkan Uygun

Mesut Akusta

Rüçhan Çalışkur

Kenan Bal

Yıldız Kültür

Özlem Türkad

Eren Vurdem

İrem Altuğ

Kerem Aslanoğlu

Emel Çölgeçen

Ecem Çalhan

Nazan Diper

BİR GECE MASALI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Gece Masalı yayın hayatına Eylül ayında Atv'de başlayacak. İlk yeni bölümü ile Atv ekranlarında izleyici karşısına 2024 Eylül'de çıkacak.


Bir Gece Masalı haberleri konusu nedir? haberleri Burak Deniz haberleri su burcu yazgı coşkun haberleri

İlgili Haberler

Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi geliyor: Güzel Aşklar Diyarı dizisi ne zaman başlayacak?

Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi geliyor: Güzel Aşklar Diyarı dizisi ne zaman başlayacak?
TV yayın akışı 12 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 12 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Dünyanın en iyi korku dizileri! Bu yapımlar sizi ilk bölümden son bölüme kadar ekrana kilitleyecek!

Dünyanın en iyi korku dizileri! Bu yapımlar sizi ilk bölümden son bölüme kadar ekrana kilitleyecek!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler