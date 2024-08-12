Bir Gece Masalı konusu nedir? Bir Gece Masalı oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı dizisi ne zaman başlayacak?
Aşk, dram ve entrika dolu bir hayatın kapılarını açan Bir Gece Masalı dizisinin yönetmen koltuğuna Emre Kabakuşak otururken, senaryoyu Eda Tezcan kaleme aldı. Peki, Bir Gece Masalı konusu nedir? Bir Gece Masalı oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı dizisi ne zaman başlayacak?
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı sevilen oyuncular Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’u başrolde buluşturan yeni dizi "Bir Gece Masalı" yeni yayın döneminde atv’de seyirciyle buluşacak. Peki, Bir Gece Masalı konusu nedir? Bir Gece Masalı oyuncuları kimler?
BİR GECE MASALI KONUSU NE?
Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'de başlayıp İstanbul Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekranlara getirecek.
BİR GECE MASALI OYUNCULARI
Burak Deniz
Su Burcu Yazgı Coşkun
Gürkan Uygun
Mesut Akusta
Rüçhan Çalışkur
Kenan Bal
Yıldız Kültür
Özlem Türkad
Eren Vurdem
İrem Altuğ
Kerem Aslanoğlu
Emel Çölgeçen
Ecem Çalhan
Nazan Diper
BİR GECE MASALI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bir Gece Masalı yayın hayatına Eylül ayında Atv'de başlayacak. İlk yeni bölümü ile Atv ekranlarında izleyici karşısına 2024 Eylül'de çıkacak.
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