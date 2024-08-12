TV yayın akışı 12 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Ağustos günü tv yayın akışı...
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Ağustos günü tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Yok Artık 2
16:00 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Jack Reacher
22:45 Derin Sular
00:45 Ateş Kuşları
03:20 Kaçak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Bizim Aile
22:00 Niyazi Gül Dörtnala
00:30 Niyazi Gül Dörtnala
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Aramızda Kalsın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
00:15 Çember: Kabus
02:00 Gelinim Mutfakta
04:30 Dönence
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldız İlk Aşk
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Aile
18:30 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Şark Bülbülü
01:45 Kayıp İnci
04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
22:45 Kızıl Goncalar
01:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
03:30 Yasak Elma
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 Şehirden Uzakta
09:25 Kara Ağaç Destanı
12:35 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 King Kong
23:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
01:45 Seksenler
02:45 Gönül Dağı
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