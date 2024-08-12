TV yayın akışı 12 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Ağustos günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2024 Pazartesi, 09:42
TV yayın akışı 12 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Ağustos günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 12 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Yok Artık 2

16:00 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Jack Reacher

22:45 Derin Sular

00:45 Ateş Kuşları

03:20 Kaçak

TV yayın akışı 12 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Bizim Aile

22:00 Niyazi Gül Dörtnala

00:30 Niyazi Gül Dörtnala

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Aramızda Kalsın

TV yayın akışı 12 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Çember: Kabus

02:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

TV yayın akışı 12 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldız İlk Aşk

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Aile

18:30 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Şark Bülbülü

01:45 Kayıp İnci

04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

TV yayın akışı 12 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2

22:45 Kızıl Goncalar

01:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

03:30 Yasak Elma

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV yayın akışı 12 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz 

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 12 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Şehirden Uzakta

09:25 Kara Ağaç Destanı

12:35 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 King Kong

23:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

01:45 Seksenler

02:45 Gönül Dağı

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