Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi geliyor: Güzel Aşklar Diyarı dizisi ne zaman başlayacak?

Yayınlanma: 09.08.2024 - 19:36

Güncelleme: 09.08.2024 - 19:36

Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan yeni dizi Güzel Aşklar Diyarı'nın konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncuları kim? Güzel Aşklar Diyarı dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Berfin Nilsu Aktaş

Caner Topçu

Halil Ergün

Meltem Cumbul

Berkan Şal

Melis Birkan

Özgür Emre Yıldırım

Ege Kökenli

Ekin Aksoy

Ögzü Kaya

Burak Berkay Akgül

Ali Başar

İbrahim Dizlek

Miray Kaya

Yankı Ayhan

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Güzel Aşklar Diyarı dizisinin çekimleri henüz başlamadı. Çekimler Kapadokya’da, Karadeniz Bölgesi ve Diyarbakır’da gerçekleştirilecek.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Güzel Aşklar dizisi Kanal D ekranlarından izleyicisi ile buluşacak.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güzel Aşklar dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.