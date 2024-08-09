Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi geliyor: Güzel Aşklar Diyarı dizisi ne zaman başlayacak?
Güzel Aşklar Diyarı dizisinin ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncuları kim? Güzel Aşklar Diyarı dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan yeni dizi Güzel Aşklar Diyarı'nın konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncuları kim? Güzel Aşklar Diyarı dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Berfin Nilsu Aktaş
Caner Topçu
Halil Ergün
Meltem Cumbul
Berkan Şal
Melis Birkan
Özgür Emre Yıldırım
Ege Kökenli
Ekin Aksoy
Ögzü Kaya
Burak Berkay Akgül
Ali Başar
İbrahim Dizlek
Miray Kaya
Yankı Ayhan
GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Güzel Aşklar Diyarı dizisinin çekimleri henüz başlamadı. Çekimler Kapadokya’da, Karadeniz Bölgesi ve Diyarbakır’da gerçekleştirilecek.
GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Güzel Aşklar dizisi Kanal D ekranlarından izleyicisi ile buluşacak.
GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Güzel Aşklar dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.
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