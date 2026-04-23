Bir Külkedisi Masalı filminin yönetmen koltuğunda Mark Rosman oturuyor. Filmin senaristliğini Leigh Dunlap üstleniyor. Peki, Bir Külkedisi Masalı filminin konusu ne? Bir Külkedisi Masalı filminin oyuncuları kim?

BİR KÜLKEDİSİ MASALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Samantha Montgomery babasını çocukken kaybetmiştir. Üvey annesi ve üvey kardeşleri ile birlikte yaşayan Samantha, okulda da popüler bir öğrenci değildir. Okulun zengin ve gözde öğrencilerinden Austin Ames ile duygusal bir yakınlaşma yaşayan Samantha, bu durumu gizlemek zorundadır.

BİR KÜLKEDİSİ MASALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jennifer Coolidge

Dan Byrd

Hilary Duff

Chad Michael Murray

Regina King

Paul Rodriguez

Julie Gonzalo

Madeline Zima

Mary Pat Gleason

Kevin Kilner

BİR KÜLKEDİSİ MASALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bir Külkedisi Masalı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.