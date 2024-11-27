Yayınlanma: 27.11.2024 - 19:56

Güncelleme: 27.11.2024 - 19:56

Burada filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Filmin senaristliğini Eric Roth ve Robert Zemeckis üstleniyor. Burada filmi yakında beyazperdedeki yerini alacak. Peki, Burada filminin konusu ne, oyuncuları kim? Burada filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

BURADA FİLMİNİN KONUSU NE?

Burada, tek bir evi merkezine alıyor ve geçmişten geleceğe, binlerce yıl boyunca bu odada yaşayan insanları konu ediniyor. Satılığa çıkarılan evine yıllar sonra geri dönen Richard Young, evivin her bir köşesinde hayatından izler bulur. Richard’ın anılarını canlandıran bu ev sadece onun değil pek çok kişinin de hayatına iz bırakmıştır. Evin anıları, geçmişten günümüze yıllarca sürecek bir yolculuğun başlangıcı olur.

BURADA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hanks - Richard

Robin Wright - Margaret

Paul Bettany - Al

Kelly Reilly - Rose

Michelle Dockery - Pauline

Gwilym Lee - John Harter

Ophelia Lovibond - Stella Beekman

David Fynn - Lee Beekman

Jonathan Aris - Earl Higgins

Nikki Amuka-Bird - Helen Harris

Nicholas Pinnock - Devon Harris

Ellis Grunsell - Genç Richard

Teddy Russell - Genç Richard

Finn Guegan - Genç Richard

Callum Macreadie - Genç Richard

Lauren McQueen - Elizabeth

Grace Lyra Young - Elizabeth

Jemima Macintyre - Genç Elizabeth

Billie Gadsdon - Genç Elizabeth

Beau Gadsdon Young Elizabeth

Harry Marcus - Jimmy

Diego Scott - Genç Jimmy

Logan Challis - Genç Jimmy

Albie Salter - Genç Jimmy

Zsa Zsa Zemeckis - Vanessa

Anya Marco Harris - Raquel

Tony Way - Ted

Jemima Rooper - Virginia

BURADA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Burada filmi 29 Kasım 2024 tarihinde beyazperdedeki yerini alacak.