Burada filminin konusu ne, oyuncuları kim? Burada filmi ne zaman vizyona girecek?
Yakında sinemalarda seyircisi ile buluşacak olan Burada filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Burada filminin konusu ne, oyuncuları kim? Burada filmi ne zaman vizyona girecek?
Burada filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Filmin senaristliğini Eric Roth ve Robert Zemeckis üstleniyor. Burada filmi yakında beyazperdedeki yerini alacak. Peki, Burada filminin konusu ne, oyuncuları kim? Burada filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
BURADA FİLMİNİN KONUSU NE?
Burada, tek bir evi merkezine alıyor ve geçmişten geleceğe, binlerce yıl boyunca bu odada yaşayan insanları konu ediniyor. Satılığa çıkarılan evine yıllar sonra geri dönen Richard Young, evivin her bir köşesinde hayatından izler bulur. Richard’ın anılarını canlandıran bu ev sadece onun değil pek çok kişinin de hayatına iz bırakmıştır. Evin anıları, geçmişten günümüze yıllarca sürecek bir yolculuğun başlangıcı olur.
BURADA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Hanks - Richard
Robin Wright - Margaret
Paul Bettany - Al
Kelly Reilly - Rose
Michelle Dockery - Pauline
Gwilym Lee - John Harter
Ophelia Lovibond - Stella Beekman
David Fynn - Lee Beekman
Jonathan Aris - Earl Higgins
Nikki Amuka-Bird - Helen Harris
Nicholas Pinnock - Devon Harris
Ellis Grunsell - Genç Richard
Teddy Russell - Genç Richard
Finn Guegan - Genç Richard
Callum Macreadie - Genç Richard
Lauren McQueen - Elizabeth
Grace Lyra Young - Elizabeth
Jemima Macintyre - Genç Elizabeth
Billie Gadsdon - Genç Elizabeth
Beau Gadsdon Young Elizabeth
Harry Marcus - Jimmy
Diego Scott - Genç Jimmy
Logan Challis - Genç Jimmy
Albie Salter - Genç Jimmy
Zsa Zsa Zemeckis - Vanessa
Anya Marco Harris - Raquel
Tony Way - Ted
Jemima Rooper - Virginia
BURADA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Burada filmi 29 Kasım 2024 tarihinde beyazperdedeki yerini alacak.
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