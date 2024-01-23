Yayınlanma: 23.01.2024 - 20:10

Güncelleme: 23.01.2024 - 20:10

Günay Günaydın'ın yönettiği Bir Sevdadır dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem ikilisinin kaleme aldığı dizi kısa süre sonra televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Peki, Bir Sevdadır dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Sevdadır dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

BİR SEVDADIR DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Hayat futbola benzer" sloganıyla yola çıkan dizide ünlü futbolcu Yasin (Feyyaz Şerifoğlu) ile bambaşka bir hayattan gelen Yeşil'in (Sude Zulâl Güler) kesişen yollarının hikayesi anlatılıyor.

BİR SEVDADIR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Feyyaz Şerifoğlu

Sude Zülal Güler

Ekin Mert Daymaz

Sinan Tuzcu

Sinem Uslu

Doğukan Polat

Meral Çetinkaya

Ahmet Yenilmez

Merve Şeyma Zengin

Burak Can Aras

Muhammed Cangören

Yağmur Başkurt

Bala Atabek

Sidar Tublek

Yeşim Dalgıçer

Hakan Karsak

Fırat Kaya

Şebnem Dokurel

BİR SEVDADIR DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Bir Sevdadır dizisi TRT1 ekranları üzerinden yayımlanacak.

BİR SEVDADIR DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bir Sevdadır dizisi 31 Ocak'tan itibaren çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşacak.