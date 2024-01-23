Bir Sevdadır dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Sevdadır dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Bir Sevdadır dizisi kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Sinema tutkunları Bir Sevdadır dizisinin konusunu, oyuncularını, nerede ve ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Bir Sevdadır dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Sevdadır dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Günay Günaydın'ın yönettiği Bir Sevdadır dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem ikilisinin kaleme aldığı dizi kısa süre sonra televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Peki, Bir Sevdadır dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Sevdadır dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
BİR SEVDADIR DİZİSİNİN KONUSU NE?
"Hayat futbola benzer" sloganıyla yola çıkan dizide ünlü futbolcu Yasin (Feyyaz Şerifoğlu) ile bambaşka bir hayattan gelen Yeşil'in (Sude Zulâl Güler) kesişen yollarının hikayesi anlatılıyor.
BİR SEVDADIR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Feyyaz Şerifoğlu
Sude Zülal Güler
Ekin Mert Daymaz
Sinan Tuzcu
Sinem Uslu
Doğukan Polat
Meral Çetinkaya
Ahmet Yenilmez
Merve Şeyma Zengin
Burak Can Aras
Muhammed Cangören
Yağmur Başkurt
Bala Atabek
Sidar Tublek
Yeşim Dalgıçer
Hakan Karsak
Fırat Kaya
Şebnem Dokurel
BİR SEVDADIR DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Bir Sevdadır dizisi TRT1 ekranları üzerinden yayımlanacak.
BİR SEVDADIR DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bir Sevdadır dizisi 31 Ocak'tan itibaren çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşacak.
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