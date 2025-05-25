Bir Umut filminin yönetmen koltuğunda Ümit Köreken oturuyor. Filmin senaristliğini Ümit Köreken ve Nursen Çetin Köreken üstleniyor. Peki, Bir Umut filminin konusu ne? Bir Umut filminin oyuncuları kim?

BİR UMUT FİLMİNİN KONUSU NE?

Umut, sinema filmlerinde rol almak isteyen bir oyuncudur. Asiye özel bir tiyatroda yönetmenlik yapmaktadır. Asiye’nin yönettiği ‘Martı’ oyununda annesinin sevgisizliğinden dolayı yaşama tutunma mücadelesi veren Treplev rolünü oynayan Umut, on dört yaşında iken babasını kaybetmiş, annesinin yeniden evlenmesi üzerine Bursa’da yaşayan dayısının yanına gönderilmiştir. Bu olaydan sonra yirmi yıl boyunca annesi ile hiç görüşmemiştir. Sınırda yaşadığı sorun nedeniyle Bursa’ya dönemeyen tır şoförü dayısından bir telefon alır. Anadolu’nun küçük bir kasabasında yaşayan annesi MS hastalığı nedeniyle tedavi için Bursa’ya gelmiştir. Annesinin gelişiyle geçmişe ait travmaları yeniden canlanan Umut, bir günde yaşamındaki her şeyi kaybetme noktasına gelir.

BİR UMUT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Baran Şükrü Babacan

Eylem Yıldız

Funda Eskioğlu

Savaş Baytok

Deniz Yerdelen

Deniz Gürsucu

Gözde Duru

Hakan Güner

BİR UMUT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bir Umut filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.