Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:03

Güncelleme: 29.09.2023 - 11:03

Çöp Adam çarşamba geceleri Star Tv ekranlarında yayımlanıyor. Elçin Sangu ve Engin Altan'ın başrollerini paylaştığı dizinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, Çöp Adam dizisi final mi yapıyor? Çöp Adam dizisi ne zaman final yapacak?

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Derya Alabora

Cankat Aydos

Aytek Şayan

Tilbe Saran

Ezgi Çelik

Lila Gürmen

Öykü Naz Altay

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüştür. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur. Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent’in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

Tamer’in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri’yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer’in gizli dünyasında bulur.

ÇÖP ADAM NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam ilk sezonunu 25. bölümde noktalamıştı.

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İpek’in ellerinden kaçması başta Peri olmak üzere herkesi çılgına çevirir. Sarp ise tüm olanları öğrendikten sonra herkesi şaşırtan planını uygulamaya koyar. Peri’nin terapiye gitmediğini öğrenen Tamer, Doktor Hanım’ı eve getirir ve onu tekrar terapiye gitmeye ikna eder. Viran, İpek’in gözden kaybolmasının bir ekip işi olduğunu anlar. İpek’in Bülent’e olan beklenmedik telefonu herkesi yeniden alarma geçirirken Devrim’e kavuşmaya en yakın olunan an gelir çatar.



ÇÖP ADAM DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Çöp Adam 30. bölümüyle final yapacak. Bu hafta 28. bölümüyle yayımlanan Çöp Adam dizisi önümüzdeki haftada reytinglerde aynı şekilde devam etmesi halinde 30. bölümde final yapacak.