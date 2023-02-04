Birkaç İyi Adam (A Few Good Men) filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Tom Cruise, Jack Nicholson ve Demi Moore gibi ünlü isimlerin başrolleri paylaştığı, sıra dışı bir mahkeme filmi…
Birkaç İyi Adam (A Few Good Men) yönetmenliğini Rob Cruiseer, senaristliğini Aaron Sorkin'in üstlendiği ve Tom Cruise, Jack Nicholson ve Demi Moore'un oynadığı 1992 Amerikan drama filmidir.
BIRKAÇ İYI ADAM (A FEW GOOD MEN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Daha önce hiç mahkeme salonu görmemiş olan tembel donanma avukatı Daniel Kaffee, müvekkillerine her zaman suçlarını kabul ettirip iyi hal indirimi ile davaları geçiştirmektedir. Ancak bu kez iki asker, başka bir askeri öldürmekten suçlanmakta ve suçlarını asla kabul etmemektedir. Kaffee, sert kayaya tosladığını anlar. Üstelik işler, mahkeme sırasında çok daha karmaşık hale gelecektir.
BIRKAÇ İYİ ADAM (A FEW GOOD MEN) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Cruise .... Teğmen Daniel Alastair Kaffee
Jack Nicholson .... Albay Nathan R. Jessup
Demi Moore .... Teğmen JoAnne Galloway
Kevin Bacon .... Yüzbaşı Jack Ross
Kiefer Sutherland .... Teğmen Jonathan James Kendrick
Kevin Pollak .... Teğmen Sam Weinberg
Wolfgang Bodison .... Onbaşı Harold W. Dawson
James Marshall .... Er Louden Downey
J. T. Walsh .... Yarbay Matthew Andrew Markinson
J. A. Preston .... Hakim (Albay) Julius Alexander Randolph
Michael DeLorenzo .... Er William T. Santiago
Noah Wyle Onbaşı Jeffrey Owen Barnes
Cuba Gooding Jr. .... Onbaşı Carl Edward Hammaker
Xander Berkeley .... Yüzbaşı Whitaker
Matt Craven .... Teğmen Dave Spradling
John M. Jackson .... Yüzbaşı West
Christopher Guest .... Komutan (Dr.) Stone
BİRKAÇ İYİ ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Birkaç İyi Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.
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