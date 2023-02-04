Birkaç İyi Adam (A Few Good Men) filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:39

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 14:39

Birkaç İyi Adam (A Few Good Men) yönetmenliğini Rob Cruiseer, senaristliğini Aaron Sorkin'in üstlendiği ve Tom Cruise, Jack Nicholson ve Demi Moore'un oynadığı 1992 Amerikan drama filmidir.

BIRKAÇ İYI ADAM (A FEW GOOD MEN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Daha önce hiç mahkeme salonu görmemiş olan tembel donanma avukatı Daniel Kaffee, müvekkillerine her zaman suçlarını kabul ettirip iyi hal indirimi ile davaları geçiştirmektedir. Ancak bu kez iki asker, başka bir askeri öldürmekten suçlanmakta ve suçlarını asla kabul etmemektedir. Kaffee, sert kayaya tosladığını anlar. Üstelik işler, mahkeme sırasında çok daha karmaşık hale gelecektir.

BIRKAÇ İYİ ADAM (A FEW GOOD MEN) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise .... Teğmen Daniel Alastair Kaffee

Jack Nicholson .... Albay Nathan R. Jessup

Demi Moore .... Teğmen JoAnne Galloway

Kevin Bacon .... Yüzbaşı Jack Ross

Kiefer Sutherland .... Teğmen Jonathan James Kendrick

Kevin Pollak .... Teğmen Sam Weinberg

Wolfgang Bodison .... Onbaşı Harold W. Dawson

James Marshall .... Er Louden Downey

J. T. Walsh .... Yarbay Matthew Andrew Markinson

J. A. Preston .... Hakim (Albay) Julius Alexander Randolph

Michael DeLorenzo .... Er William T. Santiago

Noah Wyle Onbaşı Jeffrey Owen Barnes

Cuba Gooding Jr. .... Onbaşı Carl Edward Hammaker

Xander Berkeley .... Yüzbaşı Whitaker

Matt Craven .... Teğmen Dave Spradling

John M. Jackson .... Yüzbaşı West

Christopher Guest .... Komutan (Dr.) Stone

BİRKAÇ İYİ ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Birkaç İyi Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.