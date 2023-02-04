Şark Bülbülü filminin konusu ne, oyuncuları kim? Şark Bülbülü filmi nerede çekildi?

1979 yılında vizyona giren Şark Bülbülü filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Şark Bülbülü filminin konusu ne? Şark Bülbülü filminin oyuncuları kim? Şark Bülbülü filmi nerede çekildi? Şark Bülbülü filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:25
Şark Bülbülü filminin konusu ne, oyuncuları kim? Şark Bülbülü filmi nerede çekildi?
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Şark Bülbülü, yönetmenliğini Kartal Tibet, senaristliğini İhsan Yüce'nin üstlendiği, 1979 yapımlı bir komedi filmidir.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, köyünden, İstanbul'a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın öyküsünü anlatıyor.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Ayşen Cansev

Ayşen Gruda

Sırrı Elitaş

Osman Alyanak

İhsan Yüce

Abdi Algül

Niyazi Gökdere

Bahri Ateş

Dinçer Çekmez

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? 

Filmin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde ve Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz'da gerçekleştirilmiştir.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Şark Bülbülü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.


Film Komedi Filmi yeşilçam

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