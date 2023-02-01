Danny Collins filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Danny Collins filminin IMDb puanı kaç?
Danny Collins, Dan Fogelman'ın yazıp yönettiği ve ilk yönetmenlik denemesi olan 2015 yapımı Amerikan komedi-drama filmidir.
Yaşlanan bir rock yıldızı, John Lennon tarafından kendisine yazılmış 40 yıllık bir mektubu keşfedince hayatını degiştirmeye karar verir.
DANNY COLLINS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Danny, dünyaca ünlü bir rock yıldızıdır. Orta yaşlarını geçmiş olan müzisyen, yaklaşık 30 yıldır yeni beste yapmaz. Fakat menajeri ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Frank, 40 yıl önce John Lennon tarafından Danny’e yazılan mektubu verince işler değişir. Hem geçmişinde pişman olduğu şeyleri değiştirmeye hem de ailesiyle zayıflayan bağlarını yeniden güçlendirmeye karar verir.
DANNY COLLINS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Al Pacino rolü Danny Collins
Annette Bening rolü Mary Sinclair
Jennifer Garner rolü Samantha Leigh Donnelly
Bobby Cannavale rolü Tom Donnelly
Christopher Plummer rolü Frank Grubman
Katarina Cas rolü Sophie
DANNY COLLINS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Danny Collins, filminin IMDb puanı 7.0 olarak karşımıza çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Millet İttifakı'nın adayını açıkladı
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adayını açıklayacağı tarih
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum
- Seçim sonrası TL'ye dair iddialı senaryo