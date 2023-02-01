Danny Collins filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Danny Collins filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:17

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 16:20

Yaşlanan bir rock yıldızı, John Lennon tarafından kendisine yazılmış 40 yıllık bir mektubu keşfedince hayatını degiştirmeye karar verir.

DANNY COLLINS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Danny, dünyaca ünlü bir rock yıldızıdır. Orta yaşlarını geçmiş olan müzisyen, yaklaşık 30 yıldır yeni beste yapmaz. Fakat menajeri ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Frank, 40 yıl önce John Lennon tarafından Danny’e yazılan mektubu verince işler değişir. Hem geçmişinde pişman olduğu şeyleri değiştirmeye hem de ailesiyle zayıflayan bağlarını yeniden güçlendirmeye karar verir.

DANNY COLLINS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Al Pacino rolü Danny Collins

Annette Bening rolü Mary Sinclair

Jennifer Garner rolü Samantha Leigh Donnelly

Bobby Cannavale rolü Tom Donnelly

Christopher Plummer rolü Frank Grubman

Katarina Cas rolü Sophie

DANNY COLLINS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Danny Collins, filminin IMDb puanı 7.0 olarak karşımıza çıktı.