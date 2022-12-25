Bitirim İkili 2 filminin konusu nedir? Bitirim İkili 2 filminde kimler oynuyor?

Bitirim İkili 2 (Rush Hour 2), yönetmenliğini Brett Ratner'ın yaptığı başrollerini Chris Tucker ve Jackie Chan'in paylaştığı serinin ikinci filmidir. Bitirim İkili 2 filminin konusu nedir? Bitirim İkili 2 filminde kimler oynuyor?

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 14:29
Bitirim İkili 2 filminin konusu nedir? Bitirim İkili 2 filminde kimler oynuyor?
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Bitirim İkili 2 filmi 2001 yılında vizyona girdi. 1998 yılında vizyona giren Bitirim İkili filminin devam filmidir.

BİTİRİM İKİLİ 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hong Kong'daki Amerikan Elçiliği bombalı saldırıya uğradığında Dedektif Lee ve tatildeki Dedektif Carter, uluslararası bir suç örgütüne karşı iş birliği yapar.

BİTİRİM İKİLİ 2 FİLMİNDE KİMLER OYNUYOR?

Dedektif James Carter- Chris Tucker

Müfettiş Lee- Jackie Chan

Isabella Molina -Roselyn Sanchez

Ricky Tan -John Lone

Hu Li -Zhang Ziyi

Steven Reign -Alan King

Sterling - Harris Yulin

 


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