Bitirim İkili 2 filminin konusu nedir? Bitirim İkili 2 filminde kimler oynuyor?
Bitirim İkili 2 (Rush Hour 2), yönetmenliğini Brett Ratner'ın yaptığı başrollerini Chris Tucker ve Jackie Chan'in paylaştığı serinin ikinci filmidir. Bitirim İkili 2 filminin konusu nedir? Bitirim İkili 2 filminde kimler oynuyor?
Bitirim İkili 2 filmi 2001 yılında vizyona girdi. 1998 yılında vizyona giren Bitirim İkili filminin devam filmidir.
BİTİRİM İKİLİ 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hong Kong'daki Amerikan Elçiliği bombalı saldırıya uğradığında Dedektif Lee ve tatildeki Dedektif Carter, uluslararası bir suç örgütüne karşı iş birliği yapar.
BİTİRİM İKİLİ 2 FİLMİNDE KİMLER OYNUYOR?
Dedektif James Carter- Chris Tucker
Müfettiş Lee- Jackie Chan
Isabella Molina -Roselyn Sanchez
Ricky Tan -John Lone
Hu Li -Zhang Ziyi
Steven Reign -Alan King
Sterling - Harris Yulin
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