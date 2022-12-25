TV yayın akışı 25 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 11:17
<p>Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. </p> <p>İşte, 25 Aralık Pazar günü tv yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:45  Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Tozluyaka</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00   Güzel Günler</p>

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. 

İşte, 25 Aralık Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:45  Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Tozluyaka

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00   Güzel Günler

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Tozluyaka</p> <p>15:45 Yasak Elma</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Tozluyaka</p> <p>00:00 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Tozluyaka

15:45 Yasak Elma

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

00:00 Yasak Elma

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Camdaki Kız</p> <p>16:15 O KıZ</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:15 O KıZ

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:15 Gecenin Ucunda</p> <p>09:00 Meltem Demir ile Hanımeli</p> <p>10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yalı Çapkını</p> <p>16:00 Çöp Adam</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Yalı Çapkını</p> <p>02:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Gecenin Ucunda

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

02:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00  Gazete Magazin</p> <p>13:15 Pişir de Görelim </p> <p>16:00 Tuzak</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:20 Bir Küçük Gün Işığı</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00  Gazete Magazin

13:15 Pişir de Görelim 

16:00 Tuzak

20:00 Masterchef Türkiye

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Kardeşlerim</p> <p>15:45 Aldatmak</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:20 Kuruluş Osman</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Kardeşlerim

15:45 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Baba</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30  Sipahi</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Baba

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30  Sipahi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Kızılcık Şerbeti

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:05 Kalk Gidelim</p> <p>09:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>11:45 Enine Boyuna </p> <p>13:00 3'te 3</p> <p>14:45 Yürek Çıkmazı</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>00:15 Yürek Çıkmazı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Kalk Gidelim

09:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

11:45 Enine Boyuna 

13:00 3'te 3

14:45 Yürek Çıkmazı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 Yürek Çıkmazı

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