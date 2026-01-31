Bitmeyen Kış filminin yönetmen koltuğunda Attila Szász oturuyor. Filmin senaristliğini Norbert Köbli, Attila Szász ve János Havasi üstleniyor. Peki, Bitmeyen Kış filminin konusu ne? Bitmeyen Kış filminin oyuncuları kim?
BİTMEYEN KIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Sovyet çalışma kampında yaşanan beklenmedik bir aşk hikayesinin gerçek öyküsü anlatılıyor.
BİTMEYEN KIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Marina Gera
Sándor Csányi
Laura Döbrösi
Diána Magdolna Kiss
Franciska Farkas
Niké Kurta
Ákos Orosz
Anikó Für
Tibor Gáspár
Nóra Diána Takács
Tímea Magyar
Oleh Melnychuk
Sergej Onopko
András Kacsur
BİTMEYEN KIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bitmeyen Kış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.