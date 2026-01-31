Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.01.2026 17:55:00
Bitmeyen Kış (Endless Winter) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bitmeyen Kış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bitmeyen Kış filminin konusu ne? Bitmeyen Kış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Bitmeyen Kış filminin yönetmen koltuğunda Attila Szász oturuyor. Filmin senaristliğini Norbert Köbli, Attila Szász ve János Havasi üstleniyor. Peki, Bitmeyen Kış filminin konusu ne? Bitmeyen Kış filminin oyuncuları kim? 

BİTMEYEN KIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Sovyet çalışma kampında yaşanan beklenmedik bir aşk hikayesinin gerçek öyküsü anlatılıyor.

BİTMEYEN KIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Marina Gera

Sándor Csányi

Laura Döbrösi

Diána Magdolna Kiss

Franciska Farkas

Niké Kurta

Ákos Orosz

Anikó Für

Tibor Gáspár

Nóra Diána Takács

Tímea Magyar

Oleh Melnychuk

Sergej Onopko

András Kacsur

BİTMEYEN KIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bitmeyen Kış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.

