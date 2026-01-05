Boneyard filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Asif Akbar üstleniyor. Peki, Boneyard filminin konusu ne? Boneyard filminin oyuncuları kim?
BONEYARD FİLMİNİN KONUSU NE?
Polis Şefi Carter'ın on bir kadının cesedini bulmasının ardından FBI Özel Ajanı Petrovick, meşhur "boneyard" cinayetlerinden sorumlu seri katilin profilini çıkarmak için görevlendirilir. Polis teşkilatı, narkotik teşkilatı ve FBI birbirine girerken, karmaşık bir entrika ağı herkesi şüpheli haline getirir.
BONEYARD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mel Gibson
50 Cent
Nora Zehetner
Brian Van Holt
Spice Williams-Crosby
Weston Cage
Gabrielle Haugh
Michael Sirow
Camille Collard
BONEYARD FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Boneyard filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.