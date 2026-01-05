Boneyard filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Asif Akbar üstleniyor. Peki, Boneyard filminin konusu ne? Boneyard filminin oyuncuları kim?

BONEYARD FİLMİNİN KONUSU NE?

Polis Şefi Carter'ın on bir kadının cesedini bulmasının ardından FBI Özel Ajanı Petrovick, meşhur "boneyard" cinayetlerinden sorumlu seri katilin profilini çıkarmak için görevlendirilir. Polis teşkilatı, narkotik teşkilatı ve FBI birbirine girerken, karmaşık bir entrika ağı herkesi şüpheli haline getirir.

BONEYARD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mel Gibson

50 Cent

Nora Zehetner

Brian Van Holt

Spice Williams-Crosby

Weston Cage

Gabrielle Haugh

Michael Sirow

Camille Collard

BONEYARD FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Boneyard filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.