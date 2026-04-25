Boston Canavarı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Matt Ruskin üstleniyor. Peki, Boston Canavarı filminin konusu ne? Boston Canavarı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BOSTON CANAVARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kötü namlı Boston Canisi'nin cinayetlerini haber yaparak çığır açan gazeteciler, Record American muhabiri Loretta McLaughlin'le meslektaşı ve sırdaşı Jean Cole hakkındaki gerçek olaylara dayalı bir suç-gerilim filmi. Katil daha fazla kişiyi kurban etmek isterken bu ikili cesurca soruşturmayı takip eder ve gerçeği ortaya çıkarma arayışında canlarını ortaya koyar.

BOSTON CANAVARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keira Knightley

Carrie Coon

Chris Cooper

BOSTON CANAVARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Boston Canavarı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.