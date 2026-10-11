Böyle Küçük Şeyler filminin yönetmen koltuğunda Tim Mielants oturuyor. Filmin senaristliğini Enda Walsh üstleniyor. Peki, Böyle Küçük Şeyler filminin konusu ne? Böyle Küçük Şeyler filminin oyuncuları kim?
BÖYLE KÜÇÜK ŞEYLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Sadık baba Bill Furlong, ailesini geçindirmek için kömür tüccarı olarak çalışırken, yerel manastır tarafından saklanan rahatsız edici sırları keşfeder ve kendi gerçeklerini ortaya çıkarır. Bu durum da onu geçmişiyle ve Katolik Kilisesi tarafından kontrol edilen küçük bir İrlanda kasabasının suç ortaklığı sessizliğiyle yüzleşmeye zorlar.
BÖYLE KÜÇÜK ŞEYLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cillian Murphy
Eileen Walsh
Emily Watson
Michelle Fairley
Clare Dunne
Helen Behan
Joanne Crawford
Amy De Bhrún
Abby Fitz
Ian O'Reilly
Liadan Dunlea
BÖYLE KÜÇÜK ŞEYLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Böyle Küçük Şeyler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.