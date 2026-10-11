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Böyle Küçük Şeyler filminin konusu ne? Böyle Küçük Şeyler filminin oyuncuları kim?

Böyle Küçük Şeyler filminin konusu ne? Böyle Küçük Şeyler filminin oyuncuları kim?

11.10.2026 19:48:00
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Haber Merkezi
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Böyle Küçük Şeyler filminin konusu ne? Böyle Küçük Şeyler filminin oyuncuları kim?

Böyle Küçük Şeyler (Small Things Like These) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Böyle Küçük Şeyler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Böyle Küçük Şeyler filminin konusu ne? Böyle Küçük Şeyler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Böyle Küçük Şeyler filminin yönetmen koltuğunda Tim Mielants oturuyor. Filmin senaristliğini Enda Walsh üstleniyor. Peki, Böyle Küçük Şeyler filminin konusu ne? Böyle Küçük Şeyler filminin oyuncuları kim? 

BÖYLE KÜÇÜK ŞEYLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Sadık baba Bill Furlong, ailesini geçindirmek için kömür tüccarı olarak çalışırken, yerel manastır tarafından saklanan rahatsız edici sırları keşfeder ve kendi gerçeklerini ortaya çıkarır. Bu durum da onu geçmişiyle ve Katolik Kilisesi tarafından kontrol edilen küçük bir İrlanda kasabasının suç ortaklığı sessizliğiyle yüzleşmeye zorlar.

BÖYLE KÜÇÜK ŞEYLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cillian Murphy

Eileen Walsh

Emily Watson

Michelle Fairley

Clare Dunne

Helen Behan

Joanne Crawford

Amy De Bhrún

Abby Fitz 

Ian O'Reilly 

Liadan Dunlea

BÖYLE KÜÇÜK ŞEYLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Böyle Küçük Şeyler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.

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