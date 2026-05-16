Bücür filminin yönetmen koltuğunda Umut Kırca oturuyor. Filmin senaristliğini ise Yaşar Arak ve Ömer Pınar üstleniyor. Peki, Bücür filminin konusu ne? Bücür filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BÜCÜR FİLMİNİN KONUSU NE?

Bücür, annesini bulmaya çalışan genç bir delikanlının bu süreçte atıldığı maceraları konu ediyor. Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Annesini hiç görmeyen ve onun kim olduğunu merak eden Umut, onuncu yaşına basmadan önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için internet ve teknolojiden yardım alan Umut üstün becerileri sayesinde annesini izine rastlar. Annesi ile ilgili öğrendiklerinden sonra İstanbul’un yolunu tutan Umut burada bir tesadüf eseri Özge’ye rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur. Genç delikanlı bir yandan annesini bulmaya çalışırken bir yandan da Özge ile peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışır.

BÜCÜR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Berat Efe Parlar

Seren Şirince

Seçkin Özdemir

BÜCÜR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bücür filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.