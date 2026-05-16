Rüzgara Bırak filminin yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor. Filmin senaristliğini ise Ceylan Naz Baycan üstleniyor. Peki, Rüzgara Bırak filminin konusu ne? Rüzgara Bırak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

RÜZGARA BIRAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy ve Çeşme’de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’nın yolu, şirketin geleceği için önemli bir otel projesi nedeniyle kesişir. Ege’nin sörf okulunun bulunduğu koye otel yapılacaktır ve Aslı bu amaçla Ege’yi ikna etmeye çalışır. Ancak Ege’yi ikna etmek düşündüğünden de zorludur. Bu süreçte biri şehirli diğeri Çeşmeli olan birbirinden farklı hayatlara sahip Aslı ve Ege’nin benzerliklerini ortaya çıkarır. Peki Aslı ve Ege, şirketi mi sörf okulunu mu yoksa birbirlerini mi seçecektir.

RÜZGARA BIRAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hande Erçel

Barış Arduç

Gözde Mutluer

RÜZGARA BIRAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rüzgara Bırak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.