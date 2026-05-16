Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rüzgara Bırak filminin konusu ne? Rüzgara Bırak filminin oyuncuları kim?

Rüzgara Bırak filminin konusu ne? Rüzgara Bırak filminin oyuncuları kim?

16.05.2026 17:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Rüzgara Bırak filminin konusu ne? Rüzgara Bırak filminin oyuncuları kim?

Rüzgara Bırak filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Rüzgara Bırak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Rüzgara Bırak filminin konusu ne? Rüzgara Bırak filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Rüzgara Bırak filminin yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor. Filmin senaristliğini ise Ceylan Naz Baycan üstleniyor. Peki, Rüzgara Bırak filminin konusu ne? Rüzgara Bırak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

RÜZGARA BIRAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy ve Çeşme’de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’nın yolu, şirketin geleceği için önemli bir otel projesi nedeniyle kesişir. Ege’nin sörf okulunun bulunduğu koye otel yapılacaktır ve Aslı bu amaçla Ege’yi ikna etmeye çalışır. Ancak Ege’yi ikna etmek düşündüğünden de zorludur. Bu süreçte biri şehirli diğeri Çeşmeli olan birbirinden farklı hayatlara sahip Aslı ve Ege’nin benzerliklerini ortaya çıkarır. Peki Aslı ve Ege, şirketi mi sörf okulunu mu yoksa birbirlerini mi seçecektir.

RÜZGARA BIRAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hande Erçel

Barış Arduç

Gözde Mutluer

RÜZGARA BIRAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rüzgara Bırak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #Film #Barış Arduç #Hande Erçel #Rüzgara Bırak

İlgili Haberler

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?
Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Güller ve Günahlar dizisinin 29. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Güller ve Günahlar dizisinin son bölümünde ne oldu?
2026 Eurovision finali ne zaman, saat kaçta? Eurovision'da finale kimler kaldı?
2026 Eurovision finali ne zaman, saat kaçta? Eurovision'da finale kimler kaldı? 70. Eurovision Şarkı Yarışması finaline geri sayım başladı. Finale kalan 26 ülkenin kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Finalde yer alacak isimler ve şarkıları araştırılıyor. Peki, 2026 Eurovision finali ne zaman, saat kaçta? Eurovision'da finale kimler kaldı?
TV yayın akışı 16 Mayıs Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?
TV yayın akışı 16 Mayıs Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler? 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV15 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 16 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...