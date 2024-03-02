Yayınlanma: 02.03.2024 - 17:19

Güncelleme: 02.03.2024 - 17:19

Bursa Bülbülü filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin senaristliğini Ata Demirer üstleniyor. Peki, Bursa Bülbülü filminin konusu ne? Bursa Bülbülü filminin oyuncuları kim?

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir kaset çıkarmanın hayalini kuran Cengiz (Ata Demirer), Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Fakat Taşkın (Cem Gelinoğlu) ile tanışmasıyla hayatı bambaşka bir yola girer. Cengiz, Taşkın'ın kendisine kaset yapmada yardımcı olacağına inanır. Bu sebeple de ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu (Özge Özacar) bu süreçte kendilerini bir dizi talihsiz olayın içinde bulur.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ata Demirer

Cem Gelinoğlu

Özge Özacar

Tarık Papuççuoğlu

Celil Nalçakan

Toygan Avanoğlu

Ramiz Mullamusa

Melek Baykal

Aycan Koptur

Erkan Can

Seda Türkmen

Murat Kılıç

Hakan Akın

Muharrem Türkseven

Berkay Tulumbacı

Cem Cücenoğlu

İnci Şen

Seçil Mutlu

Erkan Taşdöğen

Neslihan Arslan

Cem Zeynel Kılıç

Bedir Bedir

Erkan Üçüncü

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bursa Bülbülü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.