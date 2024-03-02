Bursa Bülbülü filminin konusu ne? Bursa Bülbülü filminin oyuncuları kim?
Bursa Bülbülü filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bursa Bülbülü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bursa Bülbülü filminin konusu ne? Bursa Bülbülü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bursa Bülbülü filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin senaristliğini Ata Demirer üstleniyor. Peki, Bursa Bülbülü filminin konusu ne? Bursa Bülbülü filminin oyuncuları kim?
BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir kaset çıkarmanın hayalini kuran Cengiz (Ata Demirer), Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Fakat Taşkın (Cem Gelinoğlu) ile tanışmasıyla hayatı bambaşka bir yola girer. Cengiz, Taşkın'ın kendisine kaset yapmada yardımcı olacağına inanır. Bu sebeple de ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu (Özge Özacar) bu süreçte kendilerini bir dizi talihsiz olayın içinde bulur.
BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ata Demirer
Cem Gelinoğlu
Özge Özacar
Tarık Papuççuoğlu
Celil Nalçakan
Toygan Avanoğlu
Ramiz Mullamusa
Melek Baykal
Aycan Koptur
Erkan Can
Seda Türkmen
Murat Kılıç
Hakan Akın
Muharrem Türkseven
Berkay Tulumbacı
Cem Cücenoğlu
İnci Şen
Seçil Mutlu
Erkan Taşdöğen
Neslihan Arslan
Cem Zeynel Kılıç
Bedir Bedir
Erkan Üçüncü
BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bursa Bülbülü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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