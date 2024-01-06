Demet Akbağ: 'Ata Demirer ile oynamak Icardi ile oynamak gibi'
Ata Demirer ile birçok projede yer alan usta oyuncu Demet Akbağ "Onunla oynamak Icardi ile oynamak gibi" dedi.
Demet Akbağ, Ata Demirer ile üç projede birlikte çalışmaktan aldığı keyfi paylaştı. Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan usta oyuncu, Ata Demirer ile çalışmanın futbolcu Icardi ile oynamak gibi olduğunu söyledi.
Akbağ, "Ata Demirer ile oynamak en güzel özelliği bir iş yaptığınızın farkında bile olmuyorsunuz, tatil yapıyorsunuz arada da sizi kamerayla çekiyorlar. Kulis çok keyifli, kamera arkası çok keyifli. Gerçekten çok gülüyoruz" dedi.
Ayrıca, saçlarıyla ilgili zorlukları da paylaşan Akbağ, saçlarının ince telli olduğunu ve setlerde sürekli işleme dayanamadığını belirtti. Bu nedenle, çoğu projede peruk kullandığını ifade etti. Akbağ, ayrıca yaklaşık 10 yıldır estetik müdahaleleri tercih etmediğini de sözlerine ekledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'nun adresi belli oldu!
- Atatürk film ekibine taşlı sopalı saldırı!
- Marmara için tarih verildi!
- Devletin üç ayağı yaşananların farkında
- 'Herkesi şaşırtacak gelişmeler olacak'
- Cumhuriyet ifadelere ulaştı!
- ORC'den çok konuşulacak 'İstanbul' anketi
- Ünlü sunucu canlı yayında ölümden döndü
- Soruşturma tamamlandı!
- Mossad casuslarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı