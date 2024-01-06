Demet Akbağ: 'Ata Demirer ile oynamak Icardi ile oynamak gibi'

Yayınlanma: 06.01.2024 - 13:34

Güncelleme: 06.01.2024 - 13:34

Demet Akbağ, Ata Demirer ile üç projede birlikte çalışmaktan aldığı keyfi paylaştı. Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan usta oyuncu, Ata Demirer ile çalışmanın futbolcu Icardi ile oynamak gibi olduğunu söyledi.

Akbağ, "Ata Demirer ile oynamak en güzel özelliği bir iş yaptığınızın farkında bile olmuyorsunuz, tatil yapıyorsunuz arada da sizi kamerayla çekiyorlar. Kulis çok keyifli, kamera arkası çok keyifli. Gerçekten çok gülüyoruz" dedi.

Ayrıca, saçlarıyla ilgili zorlukları da paylaşan Akbağ, saçlarının ince telli olduğunu ve setlerde sürekli işleme dayanamadığını belirtti. Bu nedenle, çoğu projede peruk kullandığını ifade etti. Akbağ, ayrıca yaklaşık 10 yıldır estetik müdahaleleri tercih etmediğini de sözlerine ekledi.

