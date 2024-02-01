Verdiği kilolar gündem olmuştu Ata Demirer 'ameliyat' iddialarına yanıt verdi

Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:04

Güncelleme: 01.02.2024 - 17:07

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Ata Demirer, Empati programına konuk oldu. Ünlü komedyen Ata Demirer 30 kilo verdiğini söyleyerek hakkından iddialara da yanıt verdi.

Ata Demirer nasıl zayıfladığını da açıkladı. Ata Demirer, 5 ayda 30 kilo vererek değişimiyle gündeme geliyor. Uzun zaman kilo sorunuyla mücadele eden 51 yaşındaki Demirer son haliyle hayranlarından da beğeni topluyor.

NTV'deki Empati programına konuk olan ünlü komedyen, oyuncu ve senarist Ata Demirer zayıflamasına dair konuştu. 4,5 ayda 22 kilo veren ve diyeti bırakmayan Ata Demirer toplamda 30 kilo verdi.

Ata Demirer kilo konusunda konuşurken "Mesela böyle şeyler var bize empoze edilen moda akımlar var mesela diyetisyenler, işte şu diyetisyen şöyle dedi bu diyetisyen böyle dedi şu beslenme şu diyeti bu diyeti" dedi. "Ben şimdi bir 30 kilo falan vermiş durumdayım sağda solda okuyorum böyle bir takım asparagas haberler yok bağırsaklarını yıkattı yok mide ameliyatı oldu. Hayır hiçbir şey öyle bir şey olmadı" diyen Ata Demirer zayıflama sırrını da paylaştı: "Belki izleyen varsa şu an işine yarar diye söylüyorum benim glisemik endeksim yüksekti bozuktu insülin direncim vardı insülin direncini ortadan kaldırmak için düzgün beslendim, spor yaptım. 2 buçuk sene falan sürdü öyle bir anda da vermedim." Demirer, geçtiğimiz ocak ayında konuk olduğu programda, "Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm" demişti.

