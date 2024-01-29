Ata Demirer 3 yılın ardından sahneye çıkacak: İlk gösteri İstanbul'da

Komedyen, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, 3 yıl aranın ardından "Ata Demirer Gazinosu" adlı gösterisiyle 16 Şubat'ta izleyicilerle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 19:13
Ata Demirer 3 yılın ardından sahneye çıkacak: İlk gösteri İstanbul'da
Abone Ol google-news

Türk sanat müziğinden operaya, türküden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve stand up gösterisiyle sahneye çıkacak Demirer'e, müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

"Ata Demirer Gazinosu"nun ilk etkinliği 16 Şubat'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirilecek.

Demirer, ardından 22 Şubat ve 15 Mart'ta Zorlu PSM'de, 20 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 1 Nisan'da Zorlu PSM'de, 22 ve 23 Mart'ta ise Ankara Congresium'da sahne alacak.


ata demirer haberleri gösteri haberleri İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Ata Demirer adına sahte hesap açtılar, reklam almaya başladılar

Ata Demirer adına sahte hesap açtılar, reklam almaya başladılar
Demet Akbağ: 'Ata Demirer ile oynamak Icardi ile oynamak gibi'

Demet Akbağ: 'Ata Demirer ile oynamak Icardi ile oynamak gibi'
Ünlü komedyen Ata Demirer diziye başlıyor: Netflix’te yayınlanacak!

Ünlü komedyen Ata Demirer diziye başlıyor: Netflix’te yayınlanacak!

En Çok Okunan Haberler