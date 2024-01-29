Ata Demirer 3 yılın ardından sahneye çıkacak: İlk gösteri İstanbul'da
Komedyen, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, 3 yıl aranın ardından "Ata Demirer Gazinosu" adlı gösterisiyle 16 Şubat'ta izleyicilerle buluşacak.
Türk sanat müziğinden operaya, türküden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve stand up gösterisiyle sahneye çıkacak Demirer'e, müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.
"Ata Demirer Gazinosu"nun ilk etkinliği 16 Şubat'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirilecek.
Demirer, ardından 22 Şubat ve 15 Mart'ta Zorlu PSM'de, 20 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 1 Nisan'da Zorlu PSM'de, 22 ve 23 Mart'ta ise Ankara Congresium'da sahne alacak.
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