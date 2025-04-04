Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sustalı Ceylan hangi kanalda?
Ekranların yeni dizisi Sustalı Ceylan merak konusu oldu. Dizinin konusu ve dizide yer alan oyuncular merak ediliyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sustalı Ceylan hangi kanalda?
Sustalı Ceylan dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sustalı Ceylan hangi kanalda?
SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Güzelliği ve gençliğiyle hayalleri olan Ceylan, zorla evlendirildiği işsiz ve kaba kocası Necmi'ye, küçük oğlu Yusuf için katlanmaktadır. Ancak Ceylan'ın bir sırrı vardır: Gizlice sağlık meslek yüksekokulunda okumakta ve mezun olduğunda kaçmayı planlamaktadır. Tek destekçisi, Necmi'nin yaşlı babası Veysi'dir. Ferhat, Ceylan'ın güzelliğine ve cesaretine kayıtsız kalamaz. Fakat kader, Ceylan'ı daha zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır. Oğlu Yusuf, babası Necmi yüzünden organ mafyasının eline düşer! İşte o an, Ceylan artık sadece bir anne değil, intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir savaşçıdır. Bu karanlık yolda en büyük destekçisi ise Ferhat olacaktır.
SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Sümeyye Aydoğan
Burak Yörük
Celil Nalçakan
Melike Güner
Evrim Doğan
Seda Türkmen
Hasan Küçükçetin
Melisa Berberoğlu
Hakan Atalay
Hülya Aydın
Cezmi Baskın
SUSTALI CEYLAN DİZİSİ HANGİ KANALDA?
Sustalı Ceylan dizisi 4 Nisan Cuma ilk bölümü atv ekranlardaki yerini aldı.
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