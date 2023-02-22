Büyük tepki çekmişti. Acun Ilıcalı erken final kararı verdi

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 18:47

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 18:47

Asrın felaketi sonrasında diziler tek tek yayınlarına ara vermiş ve deprem özel yayını yapmıştı. Dizi oyuncuları da yardım kampanyalarına dahil olarak maddi manevi destekte bulunmuştu. Dizilerin bu hafta itibariyle yayınlara geri döndü. Bazı diziler Pazartesi gününden itibaren yeni bölümleriyle yayınlarına devam ederken bazı diziler ise önümüzdeki hafta ekrana gelecek.

Mantık hataları nedeniyle tepki çeken diziye final kararı;

Öte yandan tv8 ekranlarında yayınlanan 'Sıfırıncı Gün' dizisinin son kez ekranlara geleceği öğrenildi.

Dizi özellikle mantık hataları nedeniyle Kuzey Makedonya'da büyük tepki çekmişti. Cumhuriyet.com.tr sayfalarında da dizideki mantık hatalarına yer vermiştik.

Armonimedya'da aktarılanlara göre; Türkiye, Kuzey Makedonya gibi ülkelerde çekilen 'Sıfırıncı Gün' dizisinin final yapacağı öğrenildi. Dizi henüz 5 bölümdür ekrandaydı.

Acun Ilıcalı bu diziye dev bütçeler ayırmış dizinin sadece Türkiye'de değil yurt dışında da izlenecek bir dizi olması için uğraş vermişti. Ancak ne yaptıysa olmadı.

Medya kulislerinde dolaşan iddialara üstelik yanıtta gelmedi. Daha önce Tuzak dizisinin final yapacağı öne sürülmüş ve Acun Ilıcalı iddiaları yalanlamıştı.

Sıfırıncı Gün dizisiyle ilgili iddialara ise Acun Ilıcalı sessiz kalmayı tercih etti.

SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Edinilen bilgiye göre 'Sıfırıncı Gün' dizisinin son bölümü 6.bölüm olacak. Haftaya yayınlanacak 6.bölümle 'Sıfırıncı Gün' ekranlara veda edecek.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Sıfırıncı Gün, Acun Medya imzalı, ilk bölümü 28 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Atasay Koç'un kaleme aldığı polisiye, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Engin Öztürk; Berk Cankat; Yiğit Özşener; Aybüke Pusat; Damla Colbay; Sarp Akkaya gibi ünlü isimlerin aldığı 'Sıfırıncı Gün' dizisinde çok sayıda da genç yetenek yer alıyordu.