Alay konusu olmuştu.. TV8 ve Acun Ilıcalı'yı yıkan proje

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 20:31

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 20:31

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu tv8 ''Sıfırıncı gün'' dizisi için dev bütçeler ayırmıştı. Dizinin hazırlıkları başladığında, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da dizinin ilgi çekeceği düşünülmüştü. Hatta dizi ABD, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerde de yapılan çekimlerle gündeme gelmişti. Dizinin satış patlaması yapacağı bile öne sürülmüştü.

ALAY KONUSU OLDULAR

Ancak ''Sıfırıncı Gün'' dizisi Kuzey Makedonya'da alay konusu olmuştu. Dizinin Üsküp ve Ohri'de yapılan çekimlerine bölge halkından tepki üstüne tepki yağmıştı. Mantık hataları nedeniyle seyirciler kanal yönetimine isyan etmişlerdi.

BEKLENEN REYTİNG GELMEDİ

Acun Ilıcalı'nın dev bütçeler ayırdığı ''Sıfırıncı gün'' dizisi beklenen ilgiyi görmedi. Reyting raporlarında dibi gören dizi için yeni bir karar alındı. Dizi final yapmayacak, ancak dizinin adı ve konusu değişecek.

DİZİNİN YENİ ADI BELLİ OLDU

TV Eleştirmeni ve Köşe Yazarı Sina Koloğlu, Sıfırıncı Gün dizisinin 5. bölümden sonra yeni adının Birinci Gün olacağını, konusunun değiştirileceğini ve yönetmenliğinin de Çağatay Tosun’un yapacağı şeklindeki kulis bilgisini aldığını paylaştı.

DİZİDEKİ MANTIK HATALARI NEYDİ?

Üsküp Haber'den Sadık Şimşek yazdığı bir yazıyla Sıfırıncı Gün dizisindeki mantık hatalarına isyan etmişti.

Balkan Ninnisi dizisinin final yapmasının ardından Üsküp'te çekim yapan bir diğer dizi olan Sıfırıncı Gün, bölgenin tanıtımı konusunda iyi bir rol oynasa da bazı sahneler çok saçma bulundu.

Dizide saçma bulunan ilk sahne Ohri kentinde geçiyor.



Yazar Sadık Şimşek'e göre Ohri'den Kanyon Matka'ya tekneyle geçmek imkansız. Dizideki sahnelerde ise burada bir geçiş olduğuna işaret ediliyor.

Dizide saçma bulunan bir başka sahne ise başrol oyuncusunun Kanyon Matka'da yakaladığı kişiyi şehir merkezine kadar kovalaması oldu.



Arabayla yarım saatten fazla süren bu iki yer arasındaki mesafe, başrol oyuncusu tarafından koşarak hızla kat ediliyor. Söz konusu sahne haliyle bölge halkının dikkatini çeken unsurlar arasında.

Üsküp'te epey tepki toplayan ve hatta haberlere konu olan bu olay sonrasında dizi ekibinin yerel halktan bölge hakkında bilgi alması gerektiğini gösterdi.

KADROYA YENİ OYUNCULAR KATILACAK MI?

Öte yandan ''Birinci gün'' dizisinin kadrosuna yeni isimlerin de katılacağı öne sürülüyor. Bu kapsamda da oyuncu seçimlerinin devam ettiği iddia edildi.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNİN KADROSUNDAKİ OYUNCULAR

Engin Öztürk; Berk Cankat; Yiğit Özşener; Aybüke Pusat; Damla Colbay; Sarp Akkaya gibi ünlü oyuncuların başrol kadrosunda yer aldığı dizi 28 Aralık 2022 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelmişti.