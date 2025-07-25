Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Ice Age: Collision Course) filminin konusu ne? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin oyuncuları kim?

Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin yönetmen koltuğunda Mike Thurmeier, Galen Chu ve Galen T. Chu oturuyor. Filmin senaristliğini Michael J. Wilson, Michael Berg üstleniyor. Peki, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin konusu ne? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin oyuncuları kim?

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Scrat'in meşe palamudu peşindeki destansı takibi, onu kazara Buz Devri Dünyası'nı dönüştürecek ve tehdit edecek olayların yaşanacağı evrene fırlatır. Sid, Manny, Diego ve sürünün geri kalanı, kendilerini kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalırlar. Egzotik topraklara doğru başlayan yolculuk, karşılaştıkları yeni karakterlerle birlikte eğlenceli bir maceraya dönüşür.

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Haluk Bilginer

Yekta Kopan

Ali Poyrazoğlu

Altan Erkekli

Özden Ayyıldız

Keke Palmer

Queen Latifah

Jesse Tyler Ferguson

Jessie J

Neil deGrasse Tyson

Michael Strahan

Adam Devine

Max Greenfield

Simon Pegg

John Leguizamo

Denis Leary

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.