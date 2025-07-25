Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Ice Age: Collision Course) filminin konusu ne? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin oyuncuları kim?

Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin yönetmen koltuğunda Mike Thurmeier, Galen Chu ve Galen T. Chu oturuyor. Filmin senaristliğini Michael J. Wilson, Michael Berg üstleniyor. Peki, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin konusu ne? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin oyuncuları kim?
BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Scrat'in meşe palamudu peşindeki destansı takibi, onu kazara Buz Devri Dünyası'nı dönüştürecek ve tehdit edecek olayların yaşanacağı evrene fırlatır. Sid, Manny, Diego ve sürünün geri kalanı, kendilerini kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalırlar. Egzotik topraklara doğru başlayan yolculuk, karşılaştıkları yeni karakterlerle birlikte eğlenceli bir maceraya dönüşür.
BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Haluk Bilginer
Yekta Kopan
Ali Poyrazoğlu
Altan Erkekli
Özden Ayyıldız
Keke Palmer
Queen Latifah
Jesse Tyler Ferguson
Jessie J
Neil deGrasse Tyson
Michael Strahan
Adam Devine
Max Greenfield
Simon Pegg
John Leguizamo
Denis Leary
BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.