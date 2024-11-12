Yayınlanma: 12.11.2024 - 11:04

Güncelleme: 12.11.2024 - 11:04

Disney, sevilen animasyon serisi Buz Devri'nin altıncı filmi için hazırlıklara başladığını duyurdu. Serinin hayranlarını bir hayli sevindirecek haber, Disney'in düzenlediği D23 Brasil etkinliğinde açıklandı. Peki, Buz Devri 6 ne zaman vizyona girecek? Yeni buz devri filminde hangi karakterler var?

BUZ DEVRİ 6 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Disney, hali hazırda yapım aşamasında olan animasyon filminin logosunu da paylaştı. 2026'da sinemaseverlerle buluşacağı belirtilen Buz Devri 6'nın kesin vizyon tarihi ise daha sonra açıklanacak.

Filmde, serinin ilk beş yapımında izleyicilerin gönlünde taht kuran ana karakterler geri dönecek. Manny, Sid ve Diego gibi karakterlere hayat veren Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary ve Simon Pegg gibi isimler de yine seslendirme kadrosunda yer alacak.

Buz Devri: Büyük Çarpışma isimli beşinci ana film ise 2016 yılında vizyona girmişti. Böylece altıncı film, bir öncekinden 10 yıl sonra gelmiş olacak.