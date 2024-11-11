İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Havaların soğumaya başlaması ve kışın yaklaşmasıyla birlikte kar yağışının ne zaman başlayacağı merak edildi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:07

İstanbul'a kar yağacak mı? Kışın kar yağacak mı? Havaların soğumasıyla birlikte bu soruların cevabı merak ediliyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'a kar yağışıyla ilgili henüz net bir tahmin bulunmuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışıyla ilgili tahminler gelmesi halinde sizlerle paylaşacağız. 

HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Erzincan, Erzurum ve çevresinde aralıklı yağmur, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Etiketler: #kar ne zaman yağacak #kar yağışı

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