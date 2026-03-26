Buz Yolu filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Hensleigh oturuyor. Filmin senaristliğini Jonathan Hensleigh ve Keith Ray Putman üstleniyor. Peki, Buz Yolu filminin konusu ne? Buz Yolu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BUZ YOLU FİLMİNİN KONUSU NE?

Kanada'nın uzak kuzey bölgelerinde bir elmas madeninin çökmesinin ardından, birkaç TIR şoförü madencileri kurtarmak için yola koyulurlar. Madene giden yol donmuş denizden ve bilmedikleri başka tehlikelerle doludur.

BUZ YOLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson

Laurence Fishburne

Amber Midthunder

Matt McCoy

Martin Sensmeier

Matt Salinger

Marcus Thomas

Paul Essiembre

Lauren Cochrane

Mike Vaughn

Gabriel Daniels

Josh Strait

Chad Bruce

Bradley Sawatzky

BUZ YOLU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Buz Yolu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.