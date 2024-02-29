Yayınlanma: 29.02.2024 - 14:48

Güncelleme: 29.02.2024 - 14:48

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Cadı filmi beyaz perdeye uyarlandı. Erman Bostan tarafından yazılıp yönetilen filmin vizyon tarihi merak ediliyor. Peki, Cadı filmi konusu nedir? Cadı filmi oyuncuları kimdir? Cadı filmi hangi romandan uyarlandı? Cadı filmi ne zaman vizyona girecek?

CADI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cadı filminde, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günlerinde, Naşit Nefi Efendi ile zorla evlendirilen genç dul Fikriye'nin, yaşadığı köşk hakkındaki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen gerilim dolu olaylar anlatılıyor.

CADI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Naşit Nefi Efendi'yi Furkan Andıç, Fikriye'yi Buse Meral'in oynadığı filmde ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Nur Sürer yer alıyor.

CADI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yapımcılığını WOW STUDIOS üstlendiği Cadı filmi, 26 Nisan'da vizyona girecek.