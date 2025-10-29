Cadılar Bayramı ruhunu hissedeceğiniz 5 film

Cadılar Bayramı kapıda ve evde korku dolu bir gece geçirmek isteyenler için film seçimi büyük önem taşıyor. Klasik korku filmlerinden animasyonlara, gerilimden eğlenceye kadar farklı türlerde öne çıkan yapımlar, Cadılar Bayramı ruhunu hissettiriyor. İşte bu geceyi unutulmaz kılacak 5 film önerisi...

HOCUS POCUS (1993)

Salem’in efsanevi cadıları, üç yüz yıl sonra yanlışlıkla diriltilince küçük bir kasabada eğlenceli bir kaos başlar. Hocus Pocus, mizahı, büyüyü ve dostluğu harmanlayan sıcak bir Cadılar Bayramıklasiği olarak dikkat çekiyor. Bette Midler, Sarah Jessica Parker ve Kathy Najimy’nin unutulmaz performanslarıyla, cadı kardeşler, hem korkutucu hem de sevimli bir enerjiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

IT (2017)

Stephen King’in aynı adlı romanından uyarlanan It, Pennywise adlı korkunç palyaçonun etrafında dönen bir grup çocuğun hikayesini anlatıyor. Film, Cadılar Bayramı gecelerinin korku atmosferini hissettirmek için harika bir tercih.

THE NİGHTMARE BEFORE CHRİSTMAS (1993)

Tim Burton’ın efsanevi animasyonu, Cadılar Bayramı ile Noel’i bir araya getiriyor. Karakterlerin gotik tasarımları ve özgün müzikleri, hem çocukları hem de yetişkinleri büyülüyor. Halloween Town’un karanlık ama eğlenceli atmosferi, ruhu hissettirmek için birebir.

TRİCK 'R TREAT (2007)

Cadılar Bayramı gecesinde geçen, birbirine bağlı dört hikayeyi anlatan Trick 'r Treat, bayramın geleneklerini çiğneyenlerin korkunç cezalarla karşılaştığı bir antoloji filmidir. Anna Paquin ve Brian Cox’un yer aldığı filmde, “Sam” adlı küçük ama gizemli karakter Cadılar Bayramı'nın ruhunu temsil eder.

RENFİELD (2023)

Renfield, Dracula’nın yüzyıllardır sadık hizmetkarı olan ama artık efendisinin gölgesinden kurtulmak isteyen Renfield’ın bu yöndeki çabasını anlatan, kara mizah dolu bir vampir hikayesi. Modern dünyada toksik bir ilişkiyle mücadele eden Renfield, kendi özgürlüğünü ararken içsel karanlığıyla yüzleşir.