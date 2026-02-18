Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.02.2026 21:33:00
Haber Merkezi
Çakal (The Jackal) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çakal filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çakal filminin konusu ne? Çakal filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Çakal filminin yönetmen koltuğunda Michael Caton-Jones oturuyor. Filmin senaristliğini Chuck Pfarrer üstleniyor. Peki, Çakal filminin konusu ne? Çakal filminin oyuncuları kim? 

ÇAKAL FİLMİNİN KONUSU NE?

1973 tarihli The Day of the Jackal filminin yeniden çevrimi olan aksiyon filmi The Jackal'in başrollerinde Bruce Willis ve Richard Gere bulunuyor.

ÇAKAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Richard Gere

Jack Black

J.K. Simmons

Sidney Poitier

Tess Harper

David Hayman

Diane Venora

ÇAKAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çakal filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.

