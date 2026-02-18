Çakal filminin yönetmen koltuğunda Michael Caton-Jones oturuyor. Filmin senaristliğini Chuck Pfarrer üstleniyor. Peki, Çakal filminin konusu ne? Çakal filminin oyuncuları kim?
ÇAKAL FİLMİNİN KONUSU NE?
1973 tarihli The Day of the Jackal filminin yeniden çevrimi olan aksiyon filmi The Jackal'in başrollerinde Bruce Willis ve Richard Gere bulunuyor.
ÇAKAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bruce Willis
Richard Gere
Jack Black
J.K. Simmons
Sidney Poitier
Tess Harper
David Hayman
Diane Venora
ÇAKAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çakal filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.