Yayınlanma: 02.06.2023 - 15:22

Güncelleme: 02.06.2023 - 15:22

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden diziye uyarlanan Camdaki Kız'da heyecan giderek yükselmeye devam ediyor. Camdaki Kız dizisine bomba gibi giriş yapan Laz Kızı'nın 8 Haziran'da yayımlanacak olan 81. bölüm fragmanında Hayri'yi bıçakladığı gösterildi. Camdaki Kız dizisinin 81. bölüm fragmanını izleyenler "Hayri öldü mü? Laz kızı Hayri'yi öldürdü mü?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Camdaki Kız'dan bomba fragman! Camdaki Kız Hayri öldü mü? Laz kızı Hayri'yi öldürecek mi? İşte ayrıntılar...

CAMDAKİ KIZ HAYRİ ÖLDÜ MÜ?

Hayri yaptıklarıyla en sonunda Nalan'ın psikolojisini bozuyor. Nalan'ın çaresiz halini gören Sedat çok üzülüyor ve Nalan'ı geri kazanmaya karar veriyor. Laz kızı Hayri'yi önce Nalan'dan sonra da Türkan'dan ayırmaya karar veriyor. Hayri ise Nalan ve Türkan ile helalleşip ikisiyle de ayrılıyor. Ama Laz kızı Hayri'yi bıçaklıyor.

LAZ KIZI HAYRİ'Yİ ÖLDÜRECEK Mİ?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden ekrana uyarlanan Camdaki Kız'da Hayri'nin Laz Kızı tarafından öldürüleceği biliniyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayri, Nalan'ı aldatmaya başlar. Nalan ise olanlardan şüphelenir ama bir şey yapamaz. Hayri gönlünü kaptırdığı Laz kızı için Nalan'dan vazgeçer. Bunu duyan Nalan adeta deliye döner. Laz kızı ise Hayri'yi ailesinden ve çocuklarından ayırıp tamamen elde etmeye çalışır.

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik - Nalan

Cihangir Ceyhan - Hayri

Selma Ergeç - Selen

Enis Arıkan - Muzo

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat

Tuğrul Tülek - Levent

Nihal Menzil - Hafize

Hamza Yazıcı - Tako

Feri Baycu Güler - Döndü

Merve Polat - Billur

Devrim Takut - Gülcihan

Tamer Levent - Rafet

Engin Şenkan - Cavit