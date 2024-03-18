Çanakkale: Yolun Sonu filminin konusu ne? Çanakkale: Yolun Sonu filminin oyuncuları kim?
Çanakkale: Yolun Sonu filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çanakkale: Yolun Sonu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çanakkale: Yolun Sonu filminin konusu ne? Çanakkale: Yolun Sonu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çanakkale: Yolun Sonu filminin yönetmen koltuğunda Kemal Uzun oturuyor. Filmin senaristliğini Alphan Dikmen ve Başak Angigün üstleniyor. Peki, Çanakkale: Yolun Sonu filminin konusu ne? Çanakkale: Yolun Sonu filminin oyuncuları kim?
ÇANAKKALE: YOLUN SONU FİLMİNİN KONUSU NE?
25 Nisan 1915… Osmanlı İmparatorluğu'nun direniş kapısı olan Çanakkale, gemi yoluyla geçilememiş ve işgalciler, çaresiz bir manevrayla Gelibolu kıyılarına çıkartma yapmaya başlamışlardır. İşgal kuvvetlerinin belki de en büyük direnişi gördükleri koy, o andan sonra mağlup bir ordunun adıyla anılacaktır; Anzak Koyu. Hilal-i Ahmer cemiyetindekiler ve Muhsin'le Hasan'ında içinde bulunduğu destek birliği beş günlük yolculuğun sonunda, 25 Mayıs 1915'te cepheye ulaşırlar. Hasan, siperlere indiği anda, savaşın hayal ettiğinden daha acımasız olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Daha ilk gün, bir Anzak askeriyle siper içerisinde burun buruna gelir ve abisinin son anda yardımına koşmasıyla kıl payı hayatta kalır. Birkaç gün sonra Muhsin bir Anzak keskin nişancıyı vurup, daha önce Balkan savaşında da komutasında yer aldığı Yüzbaşı İbrahim Adil tarafından keskin nişancılık görevine getirilir. Muhsin'inse İbrahim Adil'den tek bir isteği vardır. Kardeşi Hasan'ı geri hizmete çektirmek… O andan sonra Muhsin, bir diğer keskin nişancı Şeref'le birlikte yüksek rütbeli düşman askerlerini avlayacak, kardeşi Hasan'sa ikmal çadırlarından cepheye tüfek ve mermi sandıkları taşıyacaktır. Muhsin'in nişancılık ve sızma konusundaki hüneri, düşman hattında kısa sürede efsane olmasına yol açar. Bu durum karşısında Anzak askerlerin bile içten içe nefret ettikleri İngiliz Binbaşı Steward, karşı atağa geçerek ordunun en iyi nişancısı olan, onbaşı William Eagle'ı Anzak koyuna getirtir. Eagle'ın tek bir görevi vardır. Mümkün olduğunca subay öldürmek ve bütün koya nam salan Muhsin'in dikkatini çekip bu hünerli Türk nişancının hayatına son vermek....
ÇANAKKALE: YOLUN SONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gürkan Uygun
Berrak Tüzünataç
Umut Kurt
Mehmetcan Diper
Stephen Chance
Inanç Koçak
Engin Öztürk
Özgür Dereli
Bağış Angigün
Ünsal Babayigit
Serdal Genç
Tevfik Erman Kutlu
ÇANAKKALE: YOLUN SONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çanakkale: Yolun Sonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.
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