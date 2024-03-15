Yayınlanma: 15.03.2024 - 19:34

Güncelleme: 15.03.2024 - 19:34

Kardaki Yaratık: Yeti filminin yönetmen koltuğunda Paul Ziller oturuyor. Filmin senaristliğini Rafael Jordan üstleniyor. Peki, Kardaki Yaratık: Yeti filminin konusu ne? Kardaki Yaratık: Yeti filminin oyuncuları kim?

KARDAKİ YARATIK: YETI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir grup insan uçak yoculuğı sırasındayken uçak, himalaya dağları yakınlarında düşer ve bu gruptan bir bölümü sağ kurtulur.Ancak bu kurtuluş aslında sonlarının başlangıcıdır.Bulundukları bölgede yerleşim yerlerine ulaşılmaz olduğu gibi 'YETİ' isimli yaratıkta tüm vahşiliğiyle onları beklemektedir.

KARDAKİ YARATIK: YETI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Crystal Lowe

Adam O

Carly Pope

Peter DeLuise

Elfina Luk

Ona Grauer

Marc Menard

Kris Pope

Brandon Jay McLaren

Christian Tessier

Ed Marinaro

Taras Kostyuk

Josh Emerson

KARDAKİ YARATIK: YETI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kardaki Yaratık: Yeti filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.