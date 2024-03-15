Kardaki Yaratık: Yeti filminin konusu ne? Kardaki Yaratık: Yeti filminin oyuncuları kim?
Kardaki Yaratık: Yeti (Yeti: Curse of the Snow Demon) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kardaki Yaratık: Yeti filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kardaki Yaratık: Yeti filminin konusu ne? Kardaki Yaratık: Yeti filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kardaki Yaratık: Yeti filminin yönetmen koltuğunda Paul Ziller oturuyor. Filmin senaristliğini Rafael Jordan üstleniyor. Peki, Kardaki Yaratık: Yeti filminin konusu ne? Kardaki Yaratık: Yeti filminin oyuncuları kim?
KARDAKİ YARATIK: YETI FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir grup insan uçak yoculuğı sırasındayken uçak, himalaya dağları yakınlarında düşer ve bu gruptan bir bölümü sağ kurtulur.Ancak bu kurtuluş aslında sonlarının başlangıcıdır.Bulundukları bölgede yerleşim yerlerine ulaşılmaz olduğu gibi 'YETİ' isimli yaratıkta tüm vahşiliğiyle onları beklemektedir.
KARDAKİ YARATIK: YETI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Crystal Lowe
Adam O
Carly Pope
Peter DeLuise
Elfina Luk
Ona Grauer
Marc Menard
Kris Pope
Brandon Jay McLaren
Christian Tessier
Ed Marinaro
Taras Kostyuk
Josh Emerson
KARDAKİ YARATIK: YETI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kardaki Yaratık: Yeti filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.
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