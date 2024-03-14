İkiz Ejder filminin konusu ne? İkiz Ejder filminin oyuncuları kim?
İkiz Ejder (Double Dragon) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İkiz Ejder filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İkiz Ejder filminin konusu ne? İkiz Ejder filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İkiz Ejder filminin yönetmenkoltuğunda James Yukich oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Davis, Paul Dini, Neal Shusterman ve Peter Gould üstleniyor. Peki, İkiz Ejder filminin konusu ne? İkiz Ejder filminin oyuncuları kim?
İKİZ EJDER FİLMİNİN KONUSU NE?
Boyunlarında iki parçaya bölünmüş sihirli madalyonu taşıyan ikizler bu parçaları birleştirince İkiz Ejder birer savaşçı haline gelmektedir. Bunu öğrenen kötülükler kralı Shuko, o madalyonun parçalarını elde ederek dünyanın hükümdarı olmayı aklına koymuştur ve adamlarını ikizleri ele geçirmeleri için görevlendirir. İkizler de madalyonu o kötü kişiden kaçırmak için hayatlarının en önemli savaşını vermeye hazırdır.
İKİZ EJDER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robert Patrick
Mark Dacascos
Michael Berryman
Scott Wolf
John Asher
Jeff Imada
Alyssa Milano
Julia Nickson
Nils Allen Stewart
Henry Kingi
Leon Russom
Kristina Wagner
Al Leong
Cory Milano
İKİZ EJDER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İkiz Ejder filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.
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