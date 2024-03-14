Yayınlanma: 14.03.2024 - 20:17

Güncelleme: 14.03.2024 - 20:17

İkiz Ejder filminin yönetmenkoltuğunda James Yukich oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Davis, Paul Dini, Neal Shusterman ve Peter Gould üstleniyor. Peki, İkiz Ejder filminin konusu ne? İkiz Ejder filminin oyuncuları kim?

İKİZ EJDER FİLMİNİN KONUSU NE?

Boyunlarında iki parçaya bölünmüş sihirli madalyonu taşıyan ikizler bu parçaları birleştirince İkiz Ejder birer savaşçı haline gelmektedir. Bunu öğrenen kötülükler kralı Shuko, o madalyonun parçalarını elde ederek dünyanın hükümdarı olmayı aklına koymuştur ve adamlarını ikizleri ele geçirmeleri için görevlendirir. İkizler de madalyonu o kötü kişiden kaçırmak için hayatlarının en önemli savaşını vermeye hazırdır.

İKİZ EJDER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert Patrick

Mark Dacascos

Michael Berryman

Scott Wolf

John Asher

Jeff Imada

Alyssa Milano

Julia Nickson

Nils Allen Stewart

Henry Kingi

Leon Russom

Kristina Wagner

Al Leong

Cory Milano

İKİZ EJDER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İkiz Ejder filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.