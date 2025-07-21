Canım Kardeşim filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Canım Kardeşim filminin konusu ne? Canım Kardeşim filminin oyuncuları kim?

CANIM KARDEŞİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin sadık arkadaşı Halit'le birlikte yoksul ama neşeli bir hayat sürdürmektedir. İlerleyen zamanlarda evde gece çıkan bir yangın sonrası babaları dumandan zehirlenir ve hayatını kaybeder. Kahraman, abisi Murat'a kalır. Murat'ın arkadaşı Halit evden kovulur ve Murat'ın yanına yerleşir. Kahraman'ın tek hayali eve bir televizyon alınmasıdır. Abisine kalan Kahraman'ın okuldan sürekli öğretmeni abisini çağırır ve kardeşinin temizliğine dikkat etmesini söyler. Daha sonra Kahraman halsizleşir. Abisi ve arkadaşı doktora götürürler ve doktor kardeşinin kanser olduğunu söyler. Murat ve arkadaşı kanser hastası olan Kahraman'ın haberini alınca çok şaşırırlar ve üzülürler. Doktor, kardeşinin her isteğinin yerine getirmelerini söyler. Daha sonra, Kahraman'ın öğretmeni ile görüşürler ve o da hastalığı geçene kadar izin verir. Murat ve Halit, Kahraman'ın her isteğini yerine getirmeye çalışırlar.

Kötü durumlarına rağmen restoranlarda yemekler yedirirler, lunaparka götürürler ve her isteğini yerine getirirler. Sadece, Kahraman'ın çok istediği televizyonu alamazlar. Televizyonu almak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar ama bir türlü alamazlar. Bir gece eve dönerlerken bir mağaza vitrininde gördükleri televizyonu çalarlar ve eve getirirler. Nihayetinde istediklerini elde etmişlerdir fakat Kahraman ölmüştür.

CANIM KARDEŞİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tarık Akan · Murat (ses. Cüneyt Türel)

Halit Akçatepe · Halit (ses. Pekcan Koşar)

Kahraman Kıral · Kahraman (ses. Nilgün Kasapbaşoğlu)

Metin Akpınar · Kancı Mehmet

Adile Naşit · Öğretmen

Kemal Sunal · Yolcu

Sıtkı Akçatepe · Musta (ses. Mümtaz Ener)

Ali Yalaz · Doktor

Renan Fosforoğlu · Lokanta Sahibi

Ahmet Turgutlu · Kasap

Kamer Sadık · Ziya Efendi

CANIM KARDEŞİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Canım Kardeşim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlendi.Canım Kardeşim filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...