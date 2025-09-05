Canterville'in Gizemli Şatosu filminin yönetmen koltuğunda Kim Burdon, James Robert Chandler oturuyor. Filmin senaristliğini Giles New, Keiron Self, Oscar Wilde üstleniyor. Peki, Canterville'in Gizemli Şatosu filminin konusu ne? Canterville'in Gizemli Şatosu filminin oyuncuları kim?
CANTERVILLE'IN GİZEMLİ ŞATOSU FİLMİNİN KONUSU NE?
Amerikan bir aile Londra'daki "the Canterville Chase" köşküne taşınır. Köşk'te 300 yıldır Sör Simon De Canterville (Stephen Fry) isimli bir hayalet yaşar.
CANTERVILLE'IN GİZEMLİ ŞATOSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Freddie Highmore
Hugh Laurie
Stephen Fry
Imelda Staunton
Emily Carey
Toby Jones
Miranda Hart
Jakey Schiff
Bennett Miller
Bill Lobley
CANTERVILLE'IN GİZEMLİ ŞATOSU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Canterville'in Gizemli Şatosu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.