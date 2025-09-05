Canterville'in Gizemli Şatosu filminin yönetmen koltuğunda Kim Burdon, James Robert Chandler oturuyor. Filmin senaristliğini Giles New, Keiron Self, Oscar Wilde üstleniyor. Peki, Canterville'in Gizemli Şatosu filminin konusu ne? Canterville'in Gizemli Şatosu filminin oyuncuları kim?

CANTERVILLE'IN GİZEMLİ ŞATOSU FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerikan bir aile Londra'daki "the Canterville Chase" köşküne taşınır. Köşk'te 300 yıldır Sör Simon De Canterville (Stephen Fry) isimli bir hayalet yaşar.

CANTERVILLE'IN GİZEMLİ ŞATOSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Freddie Highmore

Hugh Laurie

Stephen Fry

Imelda Staunton

Emily Carey

Toby Jones

Miranda Hart

Jakey Schiff

Bennett Miller

Bill Lobley

CANTERVILLE'IN GİZEMLİ ŞATOSU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Canterville'in Gizemli Şatosu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.