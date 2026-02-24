Carlito'nun Yolu filminin yönetmen koltuğunda Brian de Palma oturuyor. Filmin senaristliğini David Koepp üstleniyor. Peki, Carlito'nun Yolu filminin konusu ne? Carlito'nun Yolu filminin oyuncuları kim?

CARLITO'NUN YOLU FİLMİNİN KONUSU NE?

Carlito işlediği suçların cezasını çektikten sonra avukat arkadaşının da yardımıyla hapishaneden çıkar. Artık kendine yeni bir yol çizmek istemektedir. Fakat kendisi uzak durmak istese de bela gelip onu bulur. Bu beladan edindiği küçük sermayeyi artırarak geleceğini kurmak istemektedir. Artık tek bir amacı vardır: Biraz para biriktirip araba işine girmek. Fakat avukat arkadaşı Carlito'yu kirli bir işe bulaştırır. Carlito'nun bu işten sıyrılması oldukça zor olacak, hatta sıyrılamayacaktır.

CARLITO'NUN YOLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Al Pacino

Sean Penn

Penelope Ann Miller

Luis Guzmán

John Leguizamo

CARLITO'NUN YOLU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Carlito'nun Yolu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.