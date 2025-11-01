Çarpıntı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Çarpıntı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Çarpıntı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çarpıntı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

ÇARPINTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Reyhan’ın, Aslı ve Figen arasında geçen konuşmayı duymasıyla Aslı’ya karşı olan güven bağı derinden sarsılır. “Belki de sen bana sadece acıdın” sözlerinin ardından Aslı’nın kalbinden rahatsızlanması herkesi endişelendirir ve olayların yatışmasını sağlar. Hülya cephesinde ise tansiyon hızla yükselmeye devam eder. Kızının Reyhan’a duyduğu bağlılık, Hülya’yı deliye çevirir. Aslı, Reyhan ile birlikte eve geldikten sonra kimse etrafta yokken Hülya’nın Reyhan’a sarhoş bir halde söyledikleri, ikisini de büyük bir yıkıma sürükler ve Reyhan’ı adeta uçurumun kıyısına iter.

Devamında, Reyhan’ın ortadan kaybolmasıyla Aslı ve Aras onu bulmak için seferber olurken Hülya da söylediklerinin ağırlığı altında ezilir. Daha sonrasında ise Aslı’ya daha yakın olmak adına gözünü karartan Reyhan, Hülya’nın değer yargılarını teraziye sokacak bir teklifle karşısına çıkar.

ÇARPINTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Çarpıntı dizisinin yeni bölümü 2 Kasım Pazar akşamı Star ekranlarında yayımlanacak.