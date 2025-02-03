Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:09

Güncelleme: 03.02.2025 - 00:09

Cassandra dizisinin yönetmenliğini ve senaristliğini Benjamin Gutsche üstleniyor. Peki, Cassandra dizisinin konusu ne? Cassandra dizisinin oyuncuları kim?

CASSANDRA DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Cassandra her şeyi görür, Cassandra her şeyi duyar, Cassandra her yerdedir." Teknolojik akıllı ev sistemi ve elektronik ev asistanı 1970'lerden beri kapalıdır. Samira ve ailesi boş eve taşındığında, yeniden etkinleştirilen sistemin zararsız bir ev yardımcısı olmadığından habersizdirler. Cassandra'nın işlerin nasıl yürümesi gerektiği konusunda çok belirgin fikirleri vardır ve hiçbir hatayı hoş görmez. Eski bir dünya görüşünü karanlık niyetlerle birleştirir.

CASSANDRA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Mina Tander

Joshua Kantara

Lavinia Wilson

Franz Hartwig

Michael Klammer

Toni Gojanovic