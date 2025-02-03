Cassandra dizisinin konusu ne? Cassandra dizisinin oyuncuları kim?
Cassandra dizisi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cassandra dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cassandra dizisinin konusu ne? Cassandra dizisinin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cassandra dizisinin yönetmenliğini ve senaristliğini Benjamin Gutsche üstleniyor. Peki, Cassandra dizisinin konusu ne? Cassandra dizisinin oyuncuları kim?
CASSANDRA DİZİSİNİN KONUSU NE?
"Cassandra her şeyi görür, Cassandra her şeyi duyar, Cassandra her yerdedir." Teknolojik akıllı ev sistemi ve elektronik ev asistanı 1970'lerden beri kapalıdır. Samira ve ailesi boş eve taşındığında, yeniden etkinleştirilen sistemin zararsız bir ev yardımcısı olmadığından habersizdirler. Cassandra'nın işlerin nasıl yürümesi gerektiği konusunda çok belirgin fikirleri vardır ve hiçbir hatayı hoş görmez. Eski bir dünya görüşünü karanlık niyetlerle birleştirir.
CASSANDRA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Mina Tander
Joshua Kantara
Lavinia Wilson
Franz Hartwig
Michael Klammer
Toni Gojanovic
Etiketler: #Cassandra #konusu nedir? #netflix dizisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!
- Naci Görür'den flaş 'Ege Denizi' uyarısı!
- 30 yıllık kuruyemiş devi 'iflas' ediyor
- Son anda butona basmış, gardiyanları çağırmış
- Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı
- Erdoğan'dan üstü kapalı 'İmamoğlu' açıklaması
- Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
- TAG Otoyolu'nda feci kaza: TIR ve otomobil yandı