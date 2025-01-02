Cenneti Beklerken filminin konusu ne? Cenneti Beklerken filminin oyuncuları kim?
Cenneti Beklerken filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cenneti Beklerken filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cenneti Beklerken filminin konusu ne? Cenneti Beklerken filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cenneti Beklerken filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim üstleniyor. Peki, Cenneti Beklerken filminin konusu ne? Cenneti Beklerken filminin oyuncuları kim?
CENNETİ BEKLERKEN FİLMİNİN KONUSU NE?
Eflâtun İstanbul'da on yedinci yüzyılda yaşayan bir minyatür ustasıdır. Bir gün, bir Osmanlı vezirinin konağına zorla götürülür. Osmanlı devletine karşı ayaklanan Danyal adlı bir şehzadenin uzak bir eyalette yakalandığını ve idam edileceğini öğrenir. İdam edilecek şehzadenin kimliğinden emin olabilmek için Eflâtun'dan isyancının Batılı tarzda bir portresini yapması istenmektedir. Eflâtun emir sonrası, seçme bir grup adamla başkentten Anadolu'ya doğru zorlu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşılaşıp yanlarına aldıkları Leyla ile birlikte kendilerini duygu dolu büyük bir maceranın içinde bulurlar.
CENNETİ BEKLERKEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Altan Erkekli
Ahmet Mümtaz Taylan
Melisa Sözen
Derviş Zaim
Serhat Tutumluer
Mesut Akusta
Nihat İleri
Mehmet Ali Nuroğlu
Rıza Sönmez
Numan Acar
Halil Kumova
Bülent İnal
Engin Yüksel
Fatih Akyol
Mustafa Uzunyılmaz
Halil İbrahim Aras
Ahmet Fırat
Ali Çakalgöz
Haluk Yüksel
CENNETİ BEKLERKEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cenneti Beklerken filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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