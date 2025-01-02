Cenneti Beklerken filminin konusu ne? Cenneti Beklerken filminin oyuncuları kim?

Cenneti Beklerken filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cenneti Beklerken filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cenneti Beklerken filminin konusu ne? Cenneti Beklerken filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Cenneti Beklerken filminin konusu ne? Cenneti Beklerken filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 18:23

Cenneti Beklerken filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Derviş Zaim üstleniyor. Peki, Cenneti Beklerken filminin konusu ne? Cenneti Beklerken filminin oyuncuları kim? 

CENNETİ BEKLERKEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Eflâtun İstanbul'da on yedinci yüzyılda yaşayan bir minyatür ustasıdır. Bir gün, bir Osmanlı vezirinin konağına zorla götürülür. Osmanlı devletine karşı ayaklanan Danyal adlı bir şehzadenin uzak bir eyalette yakalandığını ve idam edileceğini öğrenir. İdam edilecek şehzadenin kimliğinden emin olabilmek için Eflâtun'dan isyancının Batılı tarzda bir portresini yapması istenmektedir. Eflâtun emir sonrası, seçme bir grup adamla başkentten Anadolu'ya doğru zorlu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşılaşıp yanlarına aldıkları Leyla ile birlikte kendilerini duygu dolu büyük bir maceranın içinde bulurlar.

CENNETİ BEKLERKEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Altan Erkekli

Ahmet Mümtaz Taylan

Melisa Sözen

Derviş Zaim

Serhat Tutumluer

Mesut Akusta

Nihat İleri

Mehmet Ali Nuroğlu

Rıza Sönmez

Numan Acar

Halil Kumova

Bülent İnal

Engin Yüksel

Fatih Akyol

Mustafa Uzunyılmaz

Halil İbrahim Aras

Ahmet Fırat

Ali Çakalgöz

Haluk Yüksel

CENNETİ BEKLERKEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cenneti Beklerken filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.


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