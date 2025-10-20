Cennetin Çocukları dizisi 6. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İskender, Ayla’yı gördüğünde geçmişte kaçtığı her şeyle yeniden yüzleşir. Artık gizlediği her şeyin ortaya çıkması an meselesidir. Ayşe’nin gözlerini açtırmak için çabalarken, Doktor Gönül’le eskisi gibi olma isteği de giderek artar. Ayla hafızası yerine geldiğinde ne yapacaktır? Onu buraya getiren hikâye nedir? Tüm olanlardan sonra Bayram yeniden nasıl hayata dönecektir? Adem ve Sezen üstlerindeki şüpheyi kaldırabilecek mi? Yoksa daha önemli olan tüm bu şüphelerin gerçek olması mı?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü 20 Ekim Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.