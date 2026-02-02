Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları yeni bölüm neden yok? Cennetin Çocukları yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar..

CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Cennetin Çocukları dizisinin 30. bölümü 9 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelecek. 2 Şubat Pazartesi akşamı TRT yayın akışına göre dizinin yeni bölümü yayımlanmayacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

İskender, tekrar başladığı yere dönüp demir parmaklıkların arkasında kalmıştır. Suçlamalardan aklanabilecek midir? Hapishanede kendini Reşat’tan koruyabilecek midir?

İskender’in tutuklandığını öğrenen Ayla, apar topar bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun sonunda İskender’i kurtarabilecek midir?

Tüm aile İskender için çabalarken, Cennet Ana hala İskender’e uzaktır. Cennet oğlunu affedip mahkemede yanında olacak mıdır?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İskender’in kimliği açığa çıkmış, en büyük korkusu gerçekleşmiştir. İskender şimdi ne yapacaktır? Ailesiyle yüzleşebilecek midir?

Kamil’in ölüm haberiyle yıkılan Cennet Ana, İskender’i kabul edecek midir? Peki gelen cenaze gerçekten Kamil’e mi aittir?

Kuzenler, bir yandan öğrendikleri gerçekle sarsılırken bir yandan da İskender’e karşı tavır alacaktır. Kuzenleri ve İskender arasında kalan Adem, ne yapacaktır?

Duygusal hesaplaşmaların, yüzleşmelerin ve sırların gölgesinde ilerleyen bu hikâye, izleyiciyi büyük bir kırılma noktasına davet ediyor.